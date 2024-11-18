房價與生活壓力雙殺！7月「雙貸族」人數、房貸和信貸金額均創新高

據聯徵中心最新數據，今年截至7月國內房貸、信貸「雙貸族」人數約近37.5萬人、年增6.3%，且每人平均房貸金額達591.7萬元、信貸金額約106.1萬元，人數、年增幅、房貸和信貸金額等四項數據均創歷史新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，雙貸族人數與貸款金額續創新高，主要原因有二，一是疫情以來房市多頭，國內房價高居不下，口袋較淺的購屋人，僅能藉由信貸來補足頭期款；二是在通膨環境之下，房貸族群為平衡日常開銷，不得不增貸「度時機」、維持生活品質。

賴志昶表示，觀察歷年數據發現，「雙貸族」人數與房市走勢有高度相關，2020年疫情席捲，加上海外熱錢持續回台，尤其世界各國政府啟動寬鬆貨幣政策，造成通膨，同時資金灌入不動產市場，讓當年雙貸族人數突破30萬大關，且每年人數增加幅度在2~6%間；2023年因疫情短暫重啟，加上政府打炒房、《平均地權條例》新修法送審，抑制房市交投火熱氣燄。

惟《平均地權條例》新修法上路後，其中預售屋因禁止轉售，讓市場賣壓大減，且國內經濟表現佳，加上政府釋出令青年有感的新青安優惠貸政策，房市買氣重啟，同步讓雙貸族人數、金額持續飆升；且從2023年5月起，雙貸族人數持續刷新歷史最高紀錄至今。