證交所普惠金融 成果豐

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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定期定額投資台股、ETF近幾年蔚為風潮，經過臺灣證券交易所多年推廣定期定額投資，今年來投資人定期定額扣款金額超過百億元，且以青壯族群居多，而年輕族群的新興勢力也不容小覷，顯示證交所推廣普惠金融有成，嘉惠國內小資族、退休族等各族群需求。

證交所為協助投資人長期投資股市，同時提升小額投資的便利性、分散投資風險，自2017年1月起，推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，自開辦至今已逾七年，截至2024年10月止，定期定額投資股票及ETF的累積金額超過3,500億元，且定期定額投資金額呈現穩定成長趨勢。

國人選擇定期定額投資策略的趨勢愈來愈明確，根據證交所的統計資料，2023年1月時定期定額單月成交金額尚未達60億元，不過，今年1月起，投資人單月定期定額扣款金額均超過100億元。

進一步觀察今年1月至10月參與定期定額投資的族群，以定期定額人數分布而言，主要集中21歲至50歲的青壯年族群，其中21歲至30歲、占比26.94%，和31歲至40歲、占比26.09%，投資人數最多，共計占總定期定額人數超過五成，反映年輕世代已具備投資理財觀念，並能提早開始進行長期的投資規劃。

再就投資金額的分布而言，其中41歲至50歲年齡層的投資金額最高，占總投資額的27.35%，其次是31歲至40歲族群，占總投資額的23.67%，而51歲至60歲中年族群投資金額占比第三，占總投資額的20.41%，另20歲以下的投資人雖然投資金額僅占4.18%，投資金額相對較小，但投資人數占比卻高達8.54%，顯示從小開始投資理財的觀念已逐漸深入為人父母者或有打工收入的年輕族群心中。

定期定額

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