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東海EMBA「不動產經營管理組」成立 打造不動產人才庫

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
東海EMBA「不動產經營管理組」成立，打造不動產人才培育重鎭。記者宋健生/攝影
東海EMBA「不動產經營管理組」成立，打造不動產人才培育重鎭。記者宋健生/攝影

為回應中部地區不動產市場快速發展與人才需求，東海大學管理學院18日宣布，正式成立EMBA「不動產經營管理組」，致力於成為中部地區不動產經營管理人才的培育重鎮。

同時，東海大學與台中市不動產開發商業同業公會簽署合作備忘錄，將共同攜手推動產學合作，以創造產業與教育雙贏。

隨著中部地區不動產市場的蓬勃發展，對於具備專業知識與實務能力的人才需求日益迫切，東海大學將以成為中部地區不動產人才培育重鎮為目標，特地成立EMBA「不動產經營管理組」，培養專業實務兼備人才回應市場需求，並助力產業升級。

今天的成立大會，東海大學校長張國恩、東海管理學院院長王凱立、台中市不動產開發公會理事長林正雄等公會理事長，以及東海副校長詹家昌、EMBA主任李成、公事處長黃兆璽、EMBA會長陳淞屏等人都出席見證。

王凱立說，EMBA「不動產經營管理組」以多元課程設計與實務導向為核心，課程涵蓋經營管理、建築設計、土地開發、估價與財務、不動產法規及永續經營等關鍵領域，課程不僅專注於理論知識的傳授，更注重學員的實務操作能力，期望培養能適應市場變化、具備創新與實戰能力的不動產經營管理菁英。

未來課程，將特聘實務經驗豐富的業界講師，包含龍寶建設董事長張麗莉、地政士李嘉嬴、建築師龔瑞琦、估價師黃昭閔、首宇文化陳翰基等重量級人物，傳授不動產領域的知識與實務經驗，培養具專業競爭力的管理人才。

EMBA主任李成指出，管理學院一向注重實務結合學術，成立「不動產經營管理組」是希望能以多元課程與產學合作的模式，打造不動產產業未來的領軍人才，讓同學不僅具備專業素養，更擁有國際視野與實戰經驗。

張國恩表示，不動產產業是支撐台灣經濟的重要基石，而中部作為台灣不動產發展的核心地區，對高階人才的需求尤為迫切。成立不動產經營管理組，將整合學術資源與業界專業，推動人才升級與產業轉型。

張國恩也強調，此次除了成立不動產經營管理組，還與台中市不動產開發公會簽署合作備忘錄，展現東海大學在推動中部不動產教育與產業發展上的領導地位，這不僅是學校發展的里程碑，也將為台灣不動產產業升級帶來契機。

林正雄說，東海大學與公會簽署合作備忘錄，象徵雙方展開全方位產學合作的里程碑。

他指出，中部地區不動產市場發展快速，但高階專業人才供應不足，攜手中部各不動產相關產業公會與東海大學攜手合作，無非是希望透過結合學術資源與產業需求，打造一個長期穩定的人才培育平台，助力中部地區不動產產業的持續發展與創新。

東海大學與台中市不動產開發公會簽署合作備忘錄，攜手推動產學合作。記者宋健生/攝影
東海大學與台中市不動產開發公會簽署合作備忘錄，攜手推動產學合作。記者宋健生/攝影

EMBA 東海大學 產學合作

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