金融願景論壇／ICE亞太區執行副總裁馬格斯 多元服務 打造生態系

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
ICE洲際交易所集團亞太區副總裁馬格斯。 記者曾吉松／攝影
ICE洲際交易所集團亞太區副總裁馬格斯。 記者曾吉松／攝影

洲際交易所集團（ICE）亞太區副總裁馬格斯（Magnus Cattan）說，期待ICE能協助台灣成為亞太區資產管理中心。ICE 擁有多元化、高透明度及與資產管理與財富管理服務合作經驗，有助於在台灣打造健全的資產管理中心。ICE 這樣的全球性多元數據與科技公司，可為台灣帶來相關知識與專業。

ICE為財星500強的公司，除了提供各種主要資產類別的金融科技與數據服務，ICE也擁有交易所（包括紐約證交所）及清算所，協助客戶進行投資和風險管理，此外ICE的抵押貸款技術業務幫助美國住宅貸款的流程數位化。此全面的解決方案可以協助台灣資產管理的發展。

馬格斯表示，台灣發展資產管理中心的一個目標，是成為永續投資中心。ICE已經與多個市場永續投資領域的區域性意見領袖合作，如協助日本政府退休投資基金（GPIF）的債券投資組合進行影響力評估，包括降低排放量、再生能源發電及社會影響力（包括創造就業機會）等多個影響力類別。ICE 很榮幸有這個機會能在台灣執行各項類似計畫。

此外，馬格斯強調，ICE還提供多種ETF產品，能滿足投資人、發行人、授權參與者（AP）、流動性提供商與保管機構的多種需求。ICE擁有從研究、資料、訂價與投資組合管理，到交易、風險分析與績效歸因等各種能力，為各類ETF資產管理公司提供各項服務。

ICE自2017年起提供指數解決方案，積極協助台灣ETF產業發展，更是台灣第一檔債券「ETF元大美債20年（00679B）」的指數提供商。

目前台灣已有15家投信所發行的53檔 ETF 追蹤ICE指數，總資產管理金額達385億美元。ICE產品多元，包括固定收益、股權、主題式基金、ESG基金及其他多種產品。

ETF 資產

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