金融願景論壇／櫃買中心總經理陳麗卿 結盟國際 擴大影響力

櫃買中心總經理陳麗卿指出，在擴大投資台灣計畫中的「壯大股市」方面，櫃買中心自2014年開設「創櫃板」，鼓勵具創新、創意的中小微型企業申請並登錄創櫃板。

櫃買中心統計，到今年9月底，共有234家公司正式登錄創櫃板，累計輔導30家創櫃板公司轉往公開發行，其中28家興櫃登錄，當中四家已轉上櫃掛牌。創櫃板登錄中及輔導中公司的家數分別為105家及68家。

櫃買中心正積極蒐集利害關係人的意見，檢討相關規章與流程，未來將透過「加強推廣」、「強化誘因」、「簡化程序」及「分級輔導」等四大方向，讓更多具發展潛力之中小微企業能登錄與申請輔導，目標是二年內新增家數成長一倍。

陳麗卿表示，櫃買中心30年來已成功扶植2,500多家公司進入資本市場，因此獲得世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。

櫃買中心也持續推動海外優質企業來台上櫃，今年已前往越南及日本實地拜訪當地企業並舉辦宣導說明會。

在債券方面，櫃買中心持續推動永續發展債券市場，研議擴大國際債券雙掛牌市場規模，同時研議開放掛牌式結構型商品，以提升我國債券市場的國際競爭力。

陳麗卿指出，櫃買中心自2017年推出首檔債券ETF，截至10月24日，計有85檔債券ETF掛牌交易，發行規模2.89兆元，掛牌檔數及規模在亞太地區各主要證券交易所中排名第一，在世界各主要證券交易所中排名第六。

另外，櫃買中心持續加強與國際資本市場合作、擴大國際影響力，2007年起每年持續與證券商舉辦海外法人說明會。外資參與交易的比重已由2014年的6.2%，成長至2024年9月底的22.5%，顯示海外引資活動成功。