金融願景論壇／證交所總經理李愛玲 三策略 壯大資本市場
金管會推動臺灣成為亞洲資產管理中心，提出五大計畫，肩負「擴大投資台灣」重任的臺灣證券交易所總經理李愛玲表示，將以留財為主，引資為輔，擬定「壯大股市」、「壯大投信」、「券商資產管理」等三大策略，進而壯大台灣資本市場。
在「壯大股市」方面，證交所提出六大措施，包括推動優質企業加入台灣資本市場、建構友善籌資環境、提升優質公司知名度及市場關注度、輔助公司接軌ESG國際發展趨勢、引導公司提高企業價值，及推動IR ESG議合平台，協助提高中小型公司與機構投資人連結度等。
鑑於產業是提升台灣資本市場價值重要一環，李愛玲指出，證交所除持續挖掘隱形冠軍公司，引進資本市場外，亦希望發揮以大代小效果，吸引大型集團旗下的小金雞、小金虎掛牌上市。
借鏡近來日本及韓國提升發行公司價值措施，證交所10月中於公開資訊觀測站新增「提升企業價值計畫」專區，希望上市公司提出具體規畫，後續對投資人揭露執行進度，強化市場信心。
「壯大投信」方面，證交所定調為推出多元化商品，尤其ETF相關商品，預計明年開放主動型及被動平衡型ETF，亦研議Fund of Fund，而引導大眾資金投入國內公共建設部分已成立專案小組。
「券商資產管理」方面，考量財富管理已成為證券商主要業務，證交所除規畫可增設簡易機構服務客戶外，亦研議降低商品參與門檻、分戶帳使用彈性、Bridge loan（開放證券商辦理認股借貸）等方面，未來都會持續調整，以利產業擴大發展。
針對加強與國際資本市場合作、擴大國際影響力，證交所規畫從「積極洽簽MOU」、「積極參加國際交易所年會與工作委員會」及「辦理國內外引資活動」等三大面向著手。
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