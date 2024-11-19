金融願景論壇／金管會副主委陳彥良 強韌製造業 吸金優勢

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
金管會副主任委員陳彥良。 記者曾吉松／攝影
金管會副主任委員陳彥良。 記者曾吉松／攝影

金管會副主委陳彥良指出，台灣具備藏富於民、堅強製造業等優勢，希望協同證券周邊單位及投信投顧公會、證券商公會積極造勢，力拚成為亞太資產管理中心，「化口號為行動，方向對了，就穩健前進」。

陳彥良說：「許多事務之推動需要「天時、地利、人和」配合，目前正是推動亞洲資產管理中心的時機。」他引述德國安聯集團（Allianz）全球財富報告，2023年台灣人均金融資產淨值達14.8萬歐元（約新台幣523萬元），在近60個國家中，排名自前一年的第十名，大幅躍升至第五富有經濟體。

陳彥良認為，雖然香港、新加坡的國際金融地位舉足輕重，但兩地主要國內生產毛額（GDP）貢獻來自服務業及金融業，相對而言，台灣要朝亞太資產管理中心目標邁進，主要優勢在於具有實力堅強的製造業，足以吸引台商及國際資金投資。

另一方面，台灣主要限制條件，在於語言、人才、法制等三項。他分析，台灣近來積極推行雙語教育、上市公司英文財報等，且努力培養相關人才，未來若能進一步鬆綁過於僵化的法規，必能有效提升國際競爭力。

陳彥良表示，金管會為推動亞洲資產管理中心，首要任務為留才及引資並重，「台灣人財富由台灣自己人來管理」，無論商品化、金融化、證券化，都要讓錢能留在臺灣，投資本土產業。

陳彥良舉例，壽險業36兆元資金中，有超過六成流向海外，主要考量國內投資收益較低，未來如能透過商品多元化，吸引這些資金留在台灣，就能幫助產業發展，提升國內經濟，不至淪為「過路財神」。

此外，除投資（資本市場）、融資（銀行業）外，還要加入私募股權基金（PE Fund) 與創投（VC）做為第三隻腳，建立資金的生態系。

台灣人 財富 資產

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