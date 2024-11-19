金融願景論壇／亞洲資管中心 推動時機正好

經濟日報舉行「打造亞洲資產管理中心」閉門論壇，與會產官專家一致樂觀期待，台灣挾財富、產業等「天時、地利、人和」，未來強化本身優勢，並消除語言、人才、法制等限制後，將有助邁向亞洲資產管理中心目標。

金管會力推台灣成為亞洲資產管理中心，已提出壯大資產管理、普惠永續融合、促進財富管理、資金投入公建、擴大投資台灣等五大計畫，以「兩年有感、四年有變、六年有成」三階段達成政策目標，宣示至2030年，金融業資產管理規模翻倍達60兆元。

這場閉門論壇由投信投顧公會理事長劉宗聖主持，邀請金管會副主委陳彥良、證交所總經理李愛玲、櫃買中心總經理陳麗卿、洲際交易所集團（ICE）亞太區副總裁馬格斯（Magnus Cattan）擔任與談人，共同探討台灣朝亞洲資產管理中心的推動方向及未來性等議題。

陳彥良分析，台灣要成為亞洲資產管理中心並非只是口號，而是匯聚「天時、地利、人和」等條件，相較香港、新加坡等競爭對手，主要具有民間財富累積到一定水準及堅強製造業等兩大優勢，未來會持續強化語言、培養人才、鬆綁法規，進一步提升國際競爭力。

隨全球淨零碳排成為顯學，綠色供應鏈隨之興起，陳彥良建議，台灣可趁此一趨勢找到利基點，有如蔡英文政府時期的「Taiwam Can Help」政策，或老子道德經中說的「水善利萬物而不爭」不單台灣自己賺錢，更要有利於全世界。

就擴大投資台灣計畫來看，李愛玲指出，證交所已擬定「壯大股市」、「壯大投信」、「券商資產管理」等三大策略積極推動，未來亦將透過「積極洽簽MOU」、「積極參加國際交易所年會與工作委員會」及「辦理國內外引資活動」等三大面向，加強與國際資本市場合作。

陳麗卿表示，櫃買中心成立以來成功扶植2,500多家公司進入資本市場，未來除將持續推動國內外優質企業掛牌上櫃，並鼓勵中小微型新創企業申請創櫃板外，並加強與國際資本市場合作、擴大國際影響力。

馬格斯說，ICE希望協助台灣成為亞太資產管理中心，並建議必須做好商品多元化、架構透明有效率等基礎建設外，亦可與銀行的財富管理業務攜手並進。

前陣子剛赴愛爾蘭參加世界基金年會的劉宗聖透露，日本、韓國、馬來西亞、香港等地相關基金公會，都提到想與台灣洽簽MOU，並建議未來金管會能出面整合證券周邊單位、證券商公會資源，共同赴海外進行Road Show。