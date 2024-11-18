影／星展率先建GenAI平台 2025創造經濟效益新台幣242億

2024年AI軍備賽開打，星展集團18日宣布，2014年發展AI以來，進入第三階段，建立GenAI平台，寫外銀首家，接棒國泰金（2882）與永豐金（2890）進度，帶動2025年經濟效益10億新幣（折合新台幣約242億），累計三年經濟效益超過20億元新幣（折合新台幣484億），主要用在提升營收、降低成本、降低信用風險與詐欺風險。

前星展銀在台總經理、現任星展集團策略長林鑫川昨日指出，台灣是AI之島，也是星展集團第二大消金市場，台灣運用GenAI與新加坡總部同步，甚至在客服運用上超前。目前配合金管會人工智慧指導原則發展，過程嚴謹監控，確保數據使用負責任，統計三年經濟效益將可超過新幣20億元以上，包括去年3.75億新幣（折合新台幣90億元）、今年7.8億新幣（折合新台幣188億元）、明年提升到10億新幣。

林鑫川指出，星展集團AI發展自2014年來，進入第三階段，建立GenAI平台，改善AI缺失、處理非結構化數據、模擬真人對話互動、產生新應用方式，可以運用在客服人員、營運團隊上。

林鑫川指出，AI已經在星展全行實現。第一，台灣消金業務競爭強勁、流動率高，人資利用AI模型可以自動配對篩選，有利加快後續面試與縮減招聘時間；第二，也可運用在消金部門，以服務300多萬名台灣客戶，客戶互動大量提升，經濟價值雙倍成長，AI工具的導入能幫助客服人員自動生成對話紀錄、產出摘要和客戶需求，幫助客服人員減少20%的紀錄作業時間；第三，防阻詐騙，自2022年底推出偵測模組，成功攔截1,500萬新幣（約新台幣3.6億元）流向詐騙集團，防禦效率較原先機制提升4倍；第四，運用在客服人員、RM、營運團隊，甚至開發星展自身的企業知識庫。

林鑫川說，星展集團自2014年便積極投入數位轉型，推動多項專案，鼓勵銀行的業務部門及後勤單位運用AI和機器學習（Machine Learning, ML），範圍囊括消費金融的認知型銀行（Cognitive Banking）、企業金融的風險管理模組、財務部門的財務數字預測、人力資源部門的人才招募及員工職涯規劃等等。

此外，在多項專案及工具（如全行統一的數據平台「ADA」、建置標準化流程的中央知識庫「ALAN」）推動下，星展集團推動AI / ML的效率大幅提升。截至2023年底，從開發AI / ML模組到融入工作並產生成果的價值實現時間，已從18個月大幅縮短至僅需2至3個月。

推動數位轉型至今，星展集團已訓練超過13,000名員工，將逾800個模組運用於350多個案例。為了能以更具結構性和系統性的方式運用AI、為組織創造價值，星展集團亦建置了自己的企業知識庫和DBS-GPT，讓員工能在相對安全的環境下，用AI進行翻譯、資料搜尋及內容生成，省下大量作業時間，專注於更有附加價值的工作內容。

林鑫川強調，由上述案例可知，AI的運用並不會取代人的所有工作，而是能透過協作方式，強化員工的工作效率和價值、優化客戶旅程，進而讓組織更具競爭力。