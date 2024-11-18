星展AI轉型經濟效益2025年估240億元 防詐效率增4倍

星展集團策略長林鑫川今天指出，推動數位轉型在2023年所產生的經濟效益達新幣3.75億元，預估2025年上看新幣10億元（約新台幣240億元）；透過AI與機器學習，將原本的模組開發到產生成果的18個月，大幅縮短為2至3個月，針對詐騙的防禦機制也提升4倍。

林鑫川介紹，星展集團從2014年便投入數位轉型，鼓勵銀行業務部門及後勤單位運用AI和機器學習（Machine Learning, ML），範圍包含消費金融的認知型銀行（Cognitive Banking）、企業金融的風險管理模組、財務部門的財務數字預測、人力資源部門的人才招募及員工職涯規劃等。

林鑫川指出，推動AI/ML的效率大幅提升，截至2023年底，星展從開發模組到融入工作並產生成果的價值實現時間，已從18個月大幅縮短至僅需2到3個月。

林鑫川進一步表示，推動數位轉型至今集團已訓練超過1萬3000名員工，逾800個模組運用在350多個案例，2022年所產生的經濟效益達到新幣1.78億元（約新台幣42.8億元），在2023年翻倍成長至新幣3.75億元（約新台幣90億元），預計2025年經濟效益可上看新幣10億元（約新台幣240億元）。

林鑫川表示，星展集團將AI/ML運用於防詐，分析詐騙樣態及特質，進而發展偵測模組。從2022年底推出以來已成功攔截新幣1500萬元（約新台幣3.6億元）流向詐騙集團，防禦效率較原先機制提升4倍。

他另舉電話客服中心為例，AI工具的導入能幫助客服人員自動生成對話紀錄、產出摘要和客戶需求，幫助客服人員減少20%的記錄作業時間，有更多時間服務更多客戶、提升客戶滿意度。

此外，星展也建置企業知識庫（EKB）和DBSGPT，在相對安全的環境下，使用AI翻譯、資料查詢及內容生成，讓員工能省下更多時間專注於更有附加價值的工作。林鑫川補充，星展數位轉型3大策略，分別是以數位為核心、融入客戶旅程，以及打造創新的企業文化。