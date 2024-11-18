美元續強 新台幣再次貶破32.5元大關收32.531元

美元繼續強勢表態，加上台股下挫、外資出走，新台幣兌美元只能延續貶勢，今天再次跌破32.5元大關，收盤收32.531元，貶6.5分，台北及元太外匯市場總成交金額為13.385億美元。

美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）上週發表鷹派言論後，市場解讀降息步伐可能放緩，美股收黑，美元指數維持強勢格局。

儘管美元指數衝破107大關後，上方遭遇反壓，但仍在106價位震盪，亞幣只能繼續示弱。

根據央行統計，美元指數今天高檔整理，亞幣相對疲軟，人民幣貶值0.18%，新台幣下跌0.2%，韓元貶值0.23%，日圓跌深反彈，上漲0.8%。

台灣今天股匯同步下挫，台股在4大權值股持續回檔下，指數開低震盪，終場收在22546.54點，下跌196.23點。

外匯交易員指出，美元強勢格局沒有改變，加上台股下挫、外資出走，利空因素齊聚，導致新台幣兌美元一早以32.43元開出後，匯價迅速走弱，再次貶破32.5元重要關卡，最低觸及32.584元。

外匯交易員表示，近日新台幣盤勢由外資主導，不過外資並未單方向出走，而是有進有出，使得新台幣貶勢沒有一路擴大；雖然美元偏強格局不會這麼快鬆動，但美元已經漲了很長的波段，向上空間有限，時間又接近月底，出口商拋匯需求將逐步湧現，新台幣貶勢可望暫時踩煞車。