不明人士以「衛生服務部」名義寄發惡意郵件 健保署呼籲民眾提高警覺

中央健康保險署近日接獲民眾反映，收到寄件人為「衛生服務部」(mohw@ettodoy.com)通知有關「健保費重複繳納，申請退費」並夾帶檔案之電子郵件。健保署提醒民眾，若接獲該郵件，請千萬不要打開，並直接刪除，避免受騙。

健保署表示，不肖人士以健保費重複繳納可申請退費為由，騙取身分證及銀行帳戶等個人資料，請民眾切勿受騙。

健保署寄發之電子郵件寄件人信箱均為「@nhi.gov.tw」，且已採數位簽章機制，爾後投保單位及民眾接到健保署寄發電子郵件時，請先檢視是否具有健保署之數位簽章，亦即點選「寄件人」，即會顯示寄件人「已使用受信任的憑證簽署」或「通過驗證的電子郵件地址」，以辨識真偽；分辨真偽方法說明，如附件。

健保署再次呼籲，民眾收到電子郵件請提高警覺，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請打0800-030-598或4128-678，手機請改撥(02)4128-678洽詢。