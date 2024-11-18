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國銀海外據點前3季賺692億 香港續居金雞母貢獻近44%

中央社／ 台北18日電
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

金管會統計，今年前3季本國銀行海外據點稅前淨利達新台幣692億元，改寫歷年同期新高，年增4.4%，香港據點續居國銀海外獲利金雞母地位，前3季稅前淨利302.6億元，獲利貢獻比近44%。

根據金管會統計，在利息、投資及其他淨收益成長下，今年前3季整體國銀海外據點稅前淨利達692億元，創歷年同期最高，年增4.4%。

其中，香港續居國銀海外最賺據點，前3季稅前淨利達302.6億元，在國銀整體海外據點獲利貢獻比近44%；但與2023年同期相比，香港據點今年前3季稅前淨利下滑16.9%，主因是房市行情不佳，香港據點增提呆帳費用，影響獲利。

國銀海外獲利次高為新加坡據點，前3季稅前淨利78.6億元，但相比2023年同期獲利同樣呈現衰退，年減幅達2.3%，主因去年同期有收回個案呆帳，墊高基期表現。

國銀中國據點名列海外獲利第3高，前3季稅前淨利達72億元，且一舉創歷年同期新高，年增55.6%。金管會銀行局分析，主因國銀中國據點兌換及有價證券處分淨利增加，利息淨收益亦呈現成長。

國銀美國據點前3季稅前淨利僅63.9億元，年減19%，主因商用不動產授信案呆帳費用增加，影響獲利表現，但仍為國銀海外獲利第4大據點；國銀海外獲利第5大據點為越南，前3季稅前淨利45.3億元，創歷年同期最高，主因投資及其他淨收益增加，帶動稅前淨利年增20.2%。

金管會同步揭露，國銀新南向據點前3季稅前淨利合計189.5億元，創歷年同期最高，年增12.1%。與2023年同期相比，稅前淨利年增額前3大新南向國家依序為越南、柬埔寨、馬來西亞據點。

金管會 香港

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