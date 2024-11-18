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前十月壽險業新契約保費收入6,519億元、年增14.5% 傳統年金險獨憔悴

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險公會18日公布保費收入統計，今年前十月壽險業保費收入（加計負債）合計1兆9,196億元，較去年同期增加7%；其中新契約保費收入6,519億元，較去年同期增加14.5%，續年度保費收入1兆2,676億元，較去年同期增加3.6%。

依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

壽險公會指出，以新契約保費而言，今年前十月，壽險4,361億元占新契約保費的66.9%，較去年同期增加19.6%；傷害險123億元占1.9%；健康險380億元占5.8%，較去年同期增加14.9%；年金險1,654億元25.4%，較去年同期增加3.3%。

以各個通路業績來看，新契約保費裡，壽險公司本身行銷體系占43.12%；銀行經代保代通路占38.37%；傳統保險經紀人、保險代理人占18.5%。若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.54 : 1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公會分析，傳統型保險商品部分，傳統型壽險新契約保費收入3,394億元，較去年同期增加18.1%，可能與部分會員公司陸續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品之銷售有關；傳統型年金險新契約保費收入39億元，較去年同期減少38.4%，可能與部分會員公司配合逐步接軌IFRS 17，變更傳統型年金商品銷售策略，例如躉繳轉期繳有關。

整體而言，由於傳統型年金險基期較低，加上今年截至10月傳統型壽險新契約保費收入增加之影響大於傳統型年金險新契約保費收入減少的影響，整體傳統型保險商品新契約保費收入3,937億元，較去年同期增加16.3%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入967億元，較去年同期增加25.3%；投資型年金險新契約保費收入（含負債）1,614億元，較去年同期增加5.1%，可能與部分會員公司陸續推出投資型年金新商品，帶動投資型年金險及相關商品的銷售有關，整體投資型保險商品新契約保費為2,582億元，較去年同期增加11.8%。

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