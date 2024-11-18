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壓力大房價高！信貸、房貸「雙貸族」創史上新高 人均背貸600萬

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壓力大房價高！信貸、房貸「雙貸族」創史上新高 人均背貸600萬

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
去年5月起，雙貸族人數即持續刷新歷史最高紀錄。記者杜建重／攝影
去年5月起，雙貸族人數即持續刷新歷史最高紀錄。記者杜建重／攝影

據聯徵中心最新數據顯示，全台同時持有房貸、信貸的雙貸族人數，截至7月達37萬4871人，創歷年最高，同時年增2萬2258人，增幅達6.3%亦刷新歷年同期最高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，人數大增是因房價高漲，不少購屋人需經由信貸補上資金缺口，生活壓力下亦讓不少人借信貸「度時機」。

據聯徵中心數據，全台7月雙貸族人數約近37.5萬人，平均每人房貸金額591.7萬元、平均每人信貸金額達106.1萬元，三項數據都創下歷史最高。

賴志昶指出，央行自3月宣布升息，6月再推出第六波信用管制措施，惟雙貸族人數與貸款金額仍續創新高，主因有二，一是疫情來房市多頭，全台房價居高不下，較不具資產實力的購屋人僅能藉由信貸補足頭期款；二是通膨環境下，房貸族為平衡日常開銷，不得不增貸維持生活品質。

另外，賴志昶說，去年底至今年中旬的房市多頭，也導致不少人產生FOMO (錯失恐懼症)追價心態，使雙貸族寫下新高。

觀察歷年數據，雙貸族人數走勢與房市大盤相符，如2012年房價飆升且市場蓬勃，當時購屋熱潮延燒全台，讓雙貸族人數也成長至31.3萬人，但隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數長年保持20餘萬人，直到2020年歷經疫情後，熱錢回台致房市復甦，雙貸族也再突破30萬人大關且漲幅持續高漲。去年雖稍有衰退，但該年度下半年因應新青安貸款風潮，雙貸族人數又再度飆升。

觀察歷月數據顯示，去年5月起，雙貸族人數即持續刷新歷史最高紀錄。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，下半年面臨全球地緣政治影響，金融波動風險提高，加上央行陸續推出信用管制措施，房市前景較不明朗。此波房市多頭不少房貸族以房增貸，或是再借信貸，放大操作槓桿，但若遇股市下殺或房市翻轉，將難以收拾，投資者應審慎評估，槓桿操作不可不慎。

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