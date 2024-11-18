反詐特攻隊開進苗栗汶水國小 國泰志工支援從小扎根

「這是一場準備好的人，對上沒有準備的人」的戰爭，民眾該如何不成為詐騙受害者，是國泰志工郭靖圓主任決定參與提案競賽，連著兩年獲得國泰慈善基金會舉辦的國泰志工圓夢計畫圓夢金，投入反詐騙宣導初衷。

身為國泰人壽第一線業務員，郭靖圓回想，「我的客戶被詐騙1,553萬元，一輩子辛苦血汗錢被這樣被騙光了，如果當時能幫助守住這筆錢就好了。看到客戶被騙錢，我想改變這個事實」。郭靖圓號召一群國泰志工，包括已退休的國泰人、警官、家長志工共計40人一同走入校園，向國小學童分享反詐騙教育宣導。

郭靖圓的反詐騙宣導取了一個很童趣的名字「大樹學長姐─反詐騙特攻隊」，結合長期關注偏鄉學童閱讀和棒球運動推的社團法人台灣球芽棒球發展協會（知名職棒選手周思齊創辦）、台北市警察局松山分局、國泰志工、退休志工，並且以城、鄉學校交流的方式，將反詐騙、校際交流、偏鄉小學棒球推廣串在一起，讓參與學童透過遊戲、團隊比賽來學習反詐騙金融知識、拓展視野、建立良好人際互動。

此次安排台北市松山國小三至六年級共35位學生，來到苗栗縣汶水國小與全校師生交流，由松山國小小朋友們擔任反詐騙桌遊小老師（稱為桌長）、國泰志工們指導，教汶水國小學生反詐騙知識，以分組對抗的遊戲方式，讓小朋友們認識詐騙型態及如何處理，把學到的反詐騙知識跟家裡父母、阿公阿嬤分享。

汶水國小六年級黃同學和曾同學說，「我們是第一次玩反詐騙桌遊，很好玩、很刺激，還學到反詐騙的方法，以後長大絕對不能去當車手」。

退休志工W女士說，「我已經68歲，在國壽服務超過35年了，雖說是專業金融保險從業人員，但還是誤入詐騙集團以郵局假行員搭配假警員詐騙我的身分證字號和帳戶匯款陷阱，我把受騙經驗分享出來，同時吸取更多反詐知識，幫助自己也幫助別人」。

W女士說，至今已經參加過永和教會、松山醫院、汶水國小等10多場的反詐宣導，希望發揮影響力讓詐騙案件能降低、減少。

一同參與的台北市警察局松山分局曾警官說，現在每天遭詐騙金額已超過3億元，甚至來到5億元，詐騙型態愈來愈猖獗，我們和國壽、國泰慈善基金會合作走入校園來宣導，希望盡量多做一點，把反詐騙從學童延伸至家長，降低詐騙案件。

汶水國小校長黃秀英說，透過反詐騙桌遊讓小朋友暸解反詐，進而避免受騙是相當重要的事，而且與台北市松山國小的校際交流，分享我們泰雅文化，讓兩所學校的學生們相互學習、建立學伴交流關係，為學童們拓展視野。