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公股行庫貸放租賃業1,100億元 財長要求檢核是否流向不動產
立委王世堅18日於財委會質詢融資租賃公司取得銀行貸款資金用途，財長莊翠雲表示，八家公股行庫貸放融資租賃業1,100億元，其中予三大租賃公司為617億元，上周已請公股行庫加強貸前審核及貸後管理資金用途是否流到不動產。
莊翠雲表示，融資公司若把錢借給不動產業者確實造成《銀行法》72-2條不動產放款30%上限漏洞，甚至可能另外成立投資公司貸款給不動產業者等，金管會正在處理。而財政部上周已請公股行庫加強貸前審核及貸後管理資金流向，針對資金用途是否流到不動產加強檢核。她並允諾一個月內請銀行提交相關報告。
銀行公會已提出建議訂立融資公司專法，銀行公會理事長董瑞斌日前表示，參考日本、香港、英國等國都有融資公司相關專法，因此建議設立專法，但「關驗點在於誰是主管機關。」
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