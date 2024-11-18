好消息！台中銀房貸無限貸免排隊 新承作利率在這區間

台中銀行（2812）18日下午舉行法說會，針對市場房貸緊繃、排隊撥款的狀況，台中銀行表示，目前台中銀的房貸餘額還有空間，並沒有限貸排撥情形，但是採取以價制量策略，新增房貸的利率平均區間落在約2.8%~3%之間。

銀行房貸因資金緊張以及央行管制等影響，不少銀行因此限縮新增房貸，申貸戶須排隊等待額度與撥款。台中銀下午法說會上表示，台中銀的房貸餘額目前約931億元，年增16%，根據央行總量管制，預期今年底前台中銀還有20多億元可做新增房貸的空間，目前也在依《銀行法》72-2規範計算的安全範圍內，所以目前台中銀房貸沒有限貸以及排隊撥款的情形。不過，策略上採取新增房貸採取以價制量做法，新增房貸的利率區間約在2.8%~3%之間。