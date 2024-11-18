全球人壽贊助世界12強棒球賽 集氣力挺中華隊

全球人壽於30周年之際，持續展現對台灣體育發展的支持，擔任2024年「世界12強棒球錦標賽」重要贊助企業之一，擴大台灣的國際能見度。全台球迷引頸期盼中華隊對上日本隊的「台日大戰」，16日在台北大巨蛋登場，全球人壽特別舉辦企業主題日活動，由全球人壽董事長林文惠親自為賽事開球，與全場球迷一起為中華隊加油，以行動挺運動、挺棒球。

全球人壽安排了一系列精彩的現場活動，由全球人壽「樂活寶」攜手專屬啦啦隊，帶來熱力四射的中場表演，活躍現場氣氛，號召球迷為中華隊助陣應援。全球人壽並邀請VIP保戶參與現場活動，透過「黛上賓VIP保戶活動」，讓保戶們感受最優質的品牌體驗，一同見證這場國際棒球賽事。

全球人壽董事長林文惠表示，全球人壽秉持著「因為愛 責任在」的品牌理念，長期支持台灣棒球運動。棒球不僅是台灣的國球，更是團結社會與激勵人心的重要象徵，希望透過贊助國際運動賽事，為台灣的棒球環境帶來更多正面影響，讓更多優秀的選手有機會在國際舞台上發光發熱。林文惠還提到，呼應本屆賽事中華隊應援口號「就一起！Come together！」請球迷就一起為中華隊吶喊加油、力抗強敵。

全球人壽自2009年起積極支持台灣棒球運動，長期贊助少棒、青棒、成棒等賽事，並透過「我的棒球夢」圓夢計畫，推動基層棒球發展，尤其關注離島偏鄉地區的孩子，不僅提供球衣和球具等軟硬體資源，更邀請專業教練到澎湖、金門、馬祖等地實地指導，協助當地孩子實現棒球夢想。去年，更開啟「我的籃球夢」圓夢計畫，讓更多孩子有機會接觸不同的體育運動。

除了對球類運動的長期支持，全球人壽也積極推動全民健康運動。自2018年起，連續舉辦「全球人壽因為愛 萬人瑜伽」和「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動，邀請社會大眾一起揮灑汗水、奉獻愛心，部分報名費捐贈忠義基金會、財團法人乳癌防治基金會，響應公益、實踐企業社會責任。

全球人壽多年來支持台灣體育發展，自2015年起，連年榮獲教育部體育署「運動企業認證」、「體育推手獎」等多項大獎的殊榮肯定。全球人壽將持續以行動力挺體育、提升台灣在國際體壇的能見度，並以「因為愛 責任在」的品牌理念，推動企業社會責任，為台灣體育與社會發展貢獻力量，展望未來，邁向下一個30周年。