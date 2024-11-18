「集保35 ai 幸福」花蓮七校聯合音樂會 共享藝術饗宴

臺灣集中保管結算所長期贊助的七所花蓮縣國民小學，11月15日在花蓮縣臺灣原住民族文化館舉辦「集保35 ai幸福」聯合音樂會，七校聯合展演精彩歌舞及多元才藝，驚艷全場。

花蓮縣太昌國小等七校為感念集保結算所對花蓮偏鄉教育的付出，特別規劃音樂會活動，共同展現平時訓練成果。當天聯合音樂會由太昌國小、北昌國小、中華國小、吉安國小、見晴國小、溪口國小及鳳林國小等七校輪番上台，帶來豐富多元的表演內容，有各種樂器的演奏，也有踢踏舞、佛拉明哥舞等精采表演，最後壓軸由所有演出者合唱五月天的「知足」，場面熱烈感人，為七校聯合音樂會畫下圓滿結局。

集保結算所董事長林丙輝也率多位同仁與會，親身感受花蓮的熱情和活力。林丙輝表示，少了藝術，社會就不完整，偏鄉孩童的才華，也不應受限資源的不足，因此集保結算所提供多元的援助，拓展基層學童的學習領域與成就，讓有興趣的孩子，都能踏進音樂的國度受到薰陶，七校的音樂團隊也因而成長茁壯，實踐教育機會公平。

集保結算所落實教育永續的理念，持續善盡ESG各項作為，十年來挹注課輔、音樂及體育資源到花蓮，協助基層學校發展並消弭城鄉差距，也讓洄瀾學童有多元舞台可以自信揮灑，創造更寬廣的未來。