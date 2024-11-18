快訊

12強賽中華隊太勵志！插管病人醒後第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎？

從珠海撞人到無錫殺人：中國社會安全感崩盤？

台股跌196點收22,546點、力守季線 台積電收1,025元

「集保35 ai 幸福」花蓮七校聯合音樂會 共享藝術饗宴

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「集保35 ai幸福」花蓮七校聯合音樂會(臺灣集中保管結算所/提供)
「集保35 ai幸福」花蓮七校聯合音樂會(臺灣集中保管結算所/提供)

臺灣集中保管結算所長期贊助的七所花蓮縣國民小學，11月15日在花蓮縣臺灣原住民族文化館舉辦「集保35 ai幸福」聯合音樂會，七校聯合展演精彩歌舞及多元才藝，驚艷全場。

花蓮縣太昌國小等七校為感念集保結算所對花蓮偏鄉教育的付出，特別規劃音樂會活動，共同展現平時訓練成果。當天聯合音樂會由太昌國小、北昌國小、中華國小、吉安國小、見晴國小、溪口國小及鳳林國小等七校輪番上台，帶來豐富多元的表演內容，有各種樂器的演奏，也有踢踏舞、佛拉明哥舞等精采表演，最後壓軸由所有演出者合唱五月天的「知足」，場面熱烈感人，為七校聯合音樂會畫下圓滿結局。

集保結算所董事長林丙輝也率多位同仁與會，親身感受花蓮的熱情和活力。林丙輝表示，少了藝術，社會就不完整，偏鄉孩童的才華，也不應受限資源的不足，因此集保結算所提供多元的援助，拓展基層學童的學習領域與成就，讓有興趣的孩子，都能踏進音樂的國度受到薰陶，七校的音樂團隊也因而成長茁壯，實踐教育機會公平。

集保結算所落實教育永續的理念，持續善盡ESG各項作為，十年來挹注課輔、音樂及體育資源到花蓮，協助基層學校發展並消弭城鄉差距，也讓洄瀾學童有多元舞台可以自信揮灑，創造更寬廣的未來。

延伸閱讀

立委沈伯洋赴花蓮捐100萬為選縣長？ 親回是這些原因

花蓮秀林國中重溯先民百年遷徙路線 山林尋根獲金推獎殊榮

重機車隊硬闖花蓮自行車道 網友怒：才修好又來破壞

花蓮電動自行車自燃案頻傳 消防局籲勿過度充電

相關新聞

元富證券「永續嘉年華」家庭日 實踐 ESG

新光金控（2888）旗下元富證券聯合職工福利委員會11月16日於台北市三興國小舉辦「元富證券永續嘉年華日」北區員工活動，...

「集保35 ai 幸福」花蓮七校聯合音樂會 共享藝術饗宴

臺灣集中保管結算所長期贊助的七所花蓮縣國民小學，11月15日在花蓮縣臺灣原住民族文化館舉辦「集保35 ai幸福」聯合音樂...

東海設不動產經營管理EMBA專班 邀富邦蔡明忠企業人士授課

東海大學管理學院上午宣布成立EMBA「不動產經營管理組」專班，培育中部地區不動產經營中高階管理人才。校長張國恩說，會邀請...

交易比特幣獲利 財政部允3個月研擬加強查核

川普從美國總統大選中勝出、比特幣再度受到激勵大漲。國民黨立委賴士葆18日關心個人交易加密貨幣的獲利開如何課稅。對此，財政...

助攻金融數位與永續轉型發展 彭金隆：推動五大行動

第40屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會18日正式開幕，金管會主委彭金隆出席致詞表示，當前金融業正處於數位轉型和永續轉型...

助金融業轉型 彭金隆：研究募集金融科技創投基金

金管會主委彭金隆今天指出，金融業目前處於數位轉型、永續轉型的關鍵時刻，金管會除了法規鬆綁鼓勵金融科技，規劃成立金融科技產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。