東海設不動產經營管理EMBA專班 邀富邦蔡明忠企業人士授課

東海大學管理學院上午宣布成立EMBA「不動產經營管理組」專班，培育中部地區不動產經營中高階管理人才。校長張國恩說，會邀請富邦集團董事長蔡明忠等企業人士授課，讓學生有更實務上的理念和思考。

張國恩說，一年多前台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄跟他談起，希望能在EMBA成立「不動產經營管理組」專班，很高興經過積極的籌畫，終於在今天成立。

管理學院院長王凱立說，課程最大特色是培養學生的即戰力，因為學員沒有太多時間去堆疊知識，而是希望他學了之後馬上能用在工作上。因此，課程上徵詢了很多產業先進，做為課程設計方案，其中包括建築設計、土地開發、估價與財務，以及租稅與不動產法規等，是一個完整的不動產課程。而且，會是知識的串流、人脈的串流，也希望是財富和幸福的串流。

EMBA主任李成指出，成立「不動產經營管理組」是希望能以多元課程與產學合作的模式，打造不動產產業未來的領軍人才，讓同學不僅具備專業素養，更擁有國際視野與實戰經驗。首期預計收30位學員，並在明年開班。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄說，房地產不管是經營管理或者是投資，都需要長遠的思考才能夠有獲利。一時的打房只不過是短期的影響，對於今天成立這個專班一點影響都沒有。而房地產業，除了缺工缺料，中高階人才也十分缺乏，因此與東海大學攜手合作，成立打造長期穩定的人才培育平台，有助於中部地區不動產業持續發展與創新。