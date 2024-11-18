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東海設不動產經營管理EMBA專班 邀富邦蔡明忠企業人士授課

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
東海大學管理學院上午宣布成立EMBA「不動產經營管理組」專班，培育中部地區不動產經營中高階管理人才。記者黃寅／攝影
東海大學管理學院上午宣布成立EMBA「不動產經營管理組」專班，培育中部地區不動產經營中高階管理人才。記者黃寅／攝影

東海大學管理學院上午宣布成立EMBA「不動產經營管理組」專班，培育中部地區不動產經營中高階管理人才。校長張國恩說，會邀請富邦集團董事長蔡明忠等企業人士授課，讓學生有更實務上的理念和思考。

張國恩說，一年多前台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄跟他談起，希望能在EMBA成立「不動產經營管理組」專班，很高興經過積極的籌畫，終於在今天成立。

管理學院院長王凱立說，課程最大特色是培養學生的即戰力，因為學員沒有太多時間去堆疊知識，而是希望他學了之後馬上能用在工作上。因此，課程上徵詢了很多產業先進，做為課程設計方案，其中包括建築設計、土地開發、估價與財務，以及租稅與不動產法規等，是一個完整的不動產課程。而且，會是知識的串流、人脈的串流，也希望是財富和幸福的串流。

EMBA主任李成指出，成立「不動產經營管理組」是希望能以多元課程與產學合作的模式，打造不動產產業未來的領軍人才，讓同學不僅具備專業素養，更擁有國際視野與實戰經驗。首期預計收30位學員，並在明年開班。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄說，房地產不管是經營管理或者是投資，都需要長遠的思考才能夠有獲利。一時的打房只不過是短期的影響，對於今天成立這個專班一點影響都沒有。而房地產業，除了缺工缺料，中高階人才也十分缺乏，因此與東海大學攜手合作，成立打造長期穩定的人才培育平台，有助於中部地區不動產業持續發展與創新。

包括台中市地政士公會理事長劉芳珍、台中市不動產估價師公會名譽理事長黃昭閔等多位房地產界人士，今都出席成立儀式。

東海大學管理學院上午宣布成立EMBA「不動產經營管理組」專班，培育中部地區不動產經營中高階管理人才，並與台中市不動產開發商業同業公會簽署合作備忘錄。記者黃寅／攝影
東海大學管理學院上午宣布成立EMBA「不動產經營管理組」專班，培育中部地區不動產經營中高階管理人才，並與台中市不動產開發商業同業公會簽署合作備忘錄。記者黃寅／攝影
東海大學管理學院上午與台中市不動產開發商業同業公會簽署合作備忘錄。記者黃寅／攝影
東海大學管理學院上午與台中市不動產開發商業同業公會簽署合作備忘錄。記者黃寅／攝影
東海大學管理學院上午宣布成立EMBA「不動產經營管理組」專班，院長王凱立說，課程最大特色是培養學生的即戰力。記者黃寅／攝影
東海大學管理學院上午宣布成立EMBA「不動產經營管理組」專班，院長王凱立說，課程最大特色是培養學生的即戰力。記者黃寅／攝影

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