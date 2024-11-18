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交易比特幣獲利 財政部允3個月研擬加強查核

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部長莊翠雲上午前往立法院財委會備詢。記者陳正興／攝影
財政部長莊翠雲上午前往立法院財委會備詢。記者陳正興／攝影

川普從美國總統大選中勝出、比特幣再度受到激勵大漲。國民黨立委賴士葆18日關心個人交易加密貨幣的獲利開如何課稅。對此，財政部長莊翠雲允諾，3個月內會研擬出相關加強查核的作法。

立法院財政委員會18日審查114年財政部相關與算案。賴士葆質詢時點出加密貨幣交易課稅的問題，認為目前加密貨幣的個人獲利似乎還沒開始課稅，「很多人賺到錢，但國稅局課稅了嗎？」台北國稅局回應，金管會正在研擬專法，目前26家虛擬資產虛擬公司稅籍登記都在台北市，都依法繳納營業稅與營所稅，國稅局也有多項數位工具來查核交易情況。

賦稅署長宋秀玲也說，個人交易部份現在都有加強查核，虛擬資產交易並非貨幣，而是屬於數位資產，買賣所得可視為財產交易所得，必須要在個人綜合所得稅申報，未來金管會也會立專法、財政部也會配合。

賴士葆質疑，就算有查核機制，但沒被查到的也不可能主動繳稅。對此，莊翠雲強調，比特幣的定義不是貨幣，而是資產，交易一定會課徵相關所得稅，至於未來該如何查核會再研議，最快三個月內研擬。

加密貨幣

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