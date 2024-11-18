助攻金融數位與永續轉型發展 彭金隆：推動五大行動

第40屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會18日正式開幕，金管會主委彭金隆出席致詞表示，當前金融業正處於數位轉型和永續轉型兩個關鍵的時刻，是金融業重大的經營挑戰，也是難得的發展機遇，他指出，金管會會全力支持台灣金融市場、金融科技發展，並已經陸續推動五大行動。

彭金隆說，金融業在此關鍵的時刻，必須在科技創新和永續發展中，扮演重要且關鍵的角色，面對數位轉型的浪潮，金融業應該強化數位能力以及科技應用能力，以建構自身的金融數位競爭力，金管會陸續規畫並推動以下重要行動。

一、大幅放寬銀行、保險及證券業，業務試辦的範圍。金管會推動輕量沙河，鼓勵金融業與科技業全力合作，給予金融創新與應用提供更大的實驗範圍與彈性，同時計畫著手研修金融監理沙盒條例，未來為加強產業集體創新動能及效益，規畫成立金融業金融科技產業聯盟，並研究共同籌募金融科技創投基金的可能，並透過修改法令、鼓勵金融業團體創新合作。

二、持續開展金融科技發展機會，例如現在正推動的銀行經營虛擬資產保管業務的試辦，以及實體世界資產代幣化的RWA實驗，金管會將調整數位保險公司的申請條件，再來會訂定專法規範未來虛擬資產服務業，當然最重要的是，明年金管會即將掛牌成立金融市場發展及創新處，他表示，相信新處設立後，可以進一步更加大力度推動金融科技政策，以及支持金融市場、金融科技的發展更會加大法規鬆綁力度。

彭金隆表示，除了數位轉型、永續金融也是當前世界關心的核心議題，金管會上個月剛剛發布新的策略配套方案綠色及轉型金融行動方案，這是金融業對於永續發展一項非常重要的承諾，首先，要致力於引導金融資金，全力支持企業淨零轉型，協助社會達成低碳目標。

三、建置完整的數位數據平台，提升企業碳排數據的透明性與完整性，優化資訊品質，鼓勵金融業揭露減碳目標與策略，並積極參與減碳政策；四、大力培養永續金融人才，推動永續金融證照與人才培訓，並持續精進相關的評鑑機制。

五、他表示，要擴大國際參與，與國際重要組織合作，提升永續金融的國際影響力，展望未來，台灣金融業，必然會持續深化與亞太地區，以及全球的金融合作，也要積極參與數位創新與永續金融的發展，期望透過大家共同的努力，一定可以為亞太地區以及全球金融業建立更具韌性和永續性的生態系統。