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助金融業轉型 彭金隆：研究募集金融科技創投基金

中央社／ 台北18日電
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

金管會主委彭金隆今天指出，金融業目前處於數位轉型、永續轉型的關鍵時刻，金管會除了法規鬆綁鼓勵金融科技，規劃成立金融科技產業聯盟，研究共同募集金融科技創投基金的可能，也預告明年「金融市場發展與創新處」將掛牌成立。

中信銀、銀行公會與亞洲銀行家協會共同舉辦第40屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會開幕式，彭金隆、經濟部長郭智輝、銀行公會理事長董瑞斌、ABA會長暨中信金副董事長吳一揆等人出席。

彭金隆致詞時指出，金融業處於數位轉型、永續轉型的關鍵時刻，是金融業的重大經營挑戰，必須在科技創新和發展的前提下，扮演重要且關鍵的角色。面對數位轉型的浪潮，金融業應強化數位能力和科技應用能力以建構自身的競爭力，金管會全力支持台灣金融市場金融科技的發展。

彭金隆指出，金管會首先將大幅放寬銀行保險證券業務試辦範圍，並推動輕量沙盒，鼓勵金融業與科技業的合作；也計畫研修金融監理沙盒條例，規劃成立金融業金融科技產業聯盟，研究共同募集金融科技創投基金的可能。

他表示，金管會透過修改法令鼓勵金融業團體創新合作，包含銀行經營虛擬資產保管業務試辦、現實世界資產（Real World Assets，RWA）的實驗，以及訂定VASP專法規範虛擬資產服務業。

彭金隆說，更重要是金管會將於2025年掛牌成立「金融市場發展與創新處」，相信未來可以更加大推動金融科技政策、支持發展與加大法規鬆綁力度。

永續轉型部分，彭金隆指出，上個月剛發布綠色及轉型金融行動方案，致力引導資金全力支持企業經營與淨零轉型，另外是建置完整的數位數據平台，提升數據的透明性與完整性優化資訊品質，鼓勵金融業揭露減碳目標與策略。

彭金隆也表示，金管會將大力培養永續金融人才，推動永續金融證照人才培訓，並持續精進評鑑機制；最後則是擴大國際參與，與國際重要組織合作提升永續金融影響力。

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