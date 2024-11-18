彭金隆：金管會將提出五大方案助攻金融科技

金管會將推出五大方案助攻金融科技和創新。金管會主委彭金隆18日出席亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會中指出，當前金融業正處於「數位轉型和永續轉型」兩個關鍵的時刻，不但是金融業重大的經營挑戰，更是難得的發展機遇，對此將提出五大方案助攻，並將在明年成立「金融市場發展及創新處」，他也進而指出，2025年金管會即將掛牌成立金融市場發展及創新處，相信新處設立後可以進一步更加大力度推動金融科技政策，及支持金融科技的發展，法規鬆綁的力度也會更大。

彭金隆指出，金融業在此關鍵的時刻，應在科技創新和永續發展中，扮演重要且關鍵的角色，包括強化「數位能力以及科技應用能力」，以強化金融數位競爭力。

彭金隆在致辭中所指出的五大重要行動方案，包括：一、大幅放寬銀行保險與證券業業務試辦的範圍，推動輕量沙盒，鼓勵金融業與科技業全力合作，為金融創新應用提供更大的實驗範圍與彈性；二、研提金融監理沙盒條例；三、規劃成立金融業金融科技產業聯盟，並研究共同籌募金融科技創投基金的可能性，來加強產業集體創新動能及效益；四、修改法令鼓勵金融業團體創新合作；五、持續開展金融科技發展的機會，包括推動銀行金融虛擬資產保管業務事項，實體世界資產代幣化RWA、調整數位保險公司的申請條件，訂定VASP專法規範未來的虛擬資產服務業。

彭金隆也對永續金融的重要性指出，金管會上個月剛發佈的新的「綠色及轉型金融行動方案」已提示，首先要致於引導金融資金全力支持企業進行轉型，協助社會達成低碳目標，其次要建置完整的數位數據平台，提升企業碳排數據的透明性與完整性、優化資訊品質，鼓勵金融業揭露減碳目標與策略，並積極參與減碳政策。

彭金隆也表示，金管會也將致力培養永續金融人才，推動永續金融證照與人才培訓，並持續精進相關的評鑑機制，金管會也將擴大國際參與與國際重要組織合作，提升永續金融的國際影響力，他認為未來台灣金融業必然會持續深化與亞太地區以及全球的金融合作，也要積極參與數位創新與永續金融的發展，為亞太地區以及全球金融業，建立更具韌性和永續性的生態系統。