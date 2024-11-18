退休金算盤／勞保費率明年調升 勞資負擔增

千萬勞工要注意，明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點，預計調升至11.5%（加計1%就業保險，合計費率為12.5%）。因勞保費率調升，預估60.9萬家企業或雇主明年全年新增逾124.7億元法定成本；此外，逾1,036.9萬名勞工保費負擔也會增加。

勞保費率2025年調升0.5個百分點，因勞、雇、政三方負擔比為2:7:1，雇主負擔增加最多。以2024年6月勞保平均投保薪資為35,202元、工業及服務業受僱員工人數843.3萬人計算，雇主每月平均要為每名勞工多繳約123元保費，全年新增逾124.7億元保費，雇主新增負擔，不可謂不輕。目前勞保投保單位高達逾60.9萬家，接近70萬家，都會增加負擔。

近年勞保費率調升之走勢 圖／經濟日報提供

勞工保費負擔也增加。若是受僱員工，平均每月增加35元，平均一年新增約422元，全體受僱勞工一年新增35.6億元保費。

職業工會勞工保費負擔達六成，政府負擔四成，因此2025年費率調升，職業工會勞工平均每月增加106元，一

年平均新增1,267元，以目前約193.6萬職業工會勞工計，推估全體職業勞工一年新增約24.5億元保費。換言之，勞工保費新增負擔合計近60.1億元。

勞保費率包含普通事故費率及就業保險費率，2024年普通事故費率為11%，就保為1%，合計為12%。自2025年元

旦起，勞保普通事故費率調升0.5個百分點至11.5%，若加計就保則為12.5%。

勞保年金2009年上路時，勞保費率（含就保）為7.5%，實施第三年起每年調高0.5個百分點，調到10%後，改

為每兩年調高0.5個百分點，直到13%上限。目前勞保費率已進入每兩年調升0.5個百分點階段，自2023年起勞保費率已調升至12%（含就保），2024年則未調升，2025年將再調升0.5個百分點，預計至2027年就會達到13%上限，除非修法，否則不能再調升費率。

勞動部官員表示，勞保現金給付包括：生育、傷病、失能、老年、死亡等給付；自2009年1月1日起，失能、老年及死亡三種給付更增加了可以每個月領年金的方式，也就是「老年年金」、「失能年金」和「遺屬年金」三種給付。

官員表示，自明年起勞保費率將調升0.5個百分點，勞工和雇主的負擔都會因此增加，但勞工保費負擔增加一點點，卻可獲得大大保障。

此外，提高勞保費率亦有助於改善勞保財務。勞保自2017年開始出現收支失衡，至今已連七年入不敷出，有賴政府撥補挹注。勞保費率調升0.5個百分點，預估可為勞保增加200多億元保費收入，對勞保財務仍不無小補。