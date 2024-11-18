車禍現場小額賠付 超便利

為減緩客戶車禍事故發生後的焦慮與不安，產險業者提供現場小額賠付服務，積極加強車禍事故處理的即時性，理賠人員可於車禍現場評估損失後即時賠付，讓客戶更快速獲得理賠服務，提升事故處理的效率。

富邦產險提供「現場小額賠付」服務，該服務則於2018年首次推出，允許理賠人員在現場直接處理輕微擦撞的事故，為業界中的先行者，「現場小額賠款」服務適用於事故中僅涉及輕微損害且無人受傷的情形。

產險業者推車禍現場小額賠付 圖／經濟日報提供

富邦產舉例，例如當對方的摩托車輕微擦損時，該服務可以在現場迅速完成賠償。不僅避免了對方需要將車輛拖至修車廠估價、保險公司進行現場勘損及維修的繁瑣流程，從時效上來看，使用「現場小額賠款」可以將整體理賠時長從原先七至14個工作天縮短至即時解決，相比傳統理賠流程，「現場小額賠款」服務能顯著提升處理效率，大幅減少客戶的等待與不便。

富邦產「現場小額付款」服務的賠付金額上限為10,000元，這個金額設定的目的是為了快速解決輕微損害的理賠需求，使客戶能在現場即刻獲得賠付，從而提升整體的客戶滿意度和理賠作業效率。

另一間業者旺旺友聯產險則自2019年7月推出，當發生事故時，為簡化申請理賠程序，為使保戶能快速獲得保險金給付。旺旺友聯提供「小額賠款即時給付作業」，車險理賠人員於車禍現場，經審核符合相關條件且理賠文件齊備，賠款金額為新台幣1萬元以下者，立即啟動即時付款作業，讓保戶輕鬆快速解決理賠的問題。

旺旺友聯表示，以往許多車禍理賠事故可能只是車輛輕微受損，或是人身輕微擦挫傷的案件，包括撞到排氣管、保險桿等小零件，或輕微擦撞，但往往因為來回寄送文件、車廠估價、雙方調解等相關手續耗費大量時間，一般快則需三至五天，慢則會拖到一個多月，造成本來能快速解決的案件延宕。

此外，富邦產也推出「一定安心」服務，允許客戶透過手機實時追蹤理賠人員的位置和預計抵達時間，民眾在等待理賠人員抵達事故現場前，還可以透過行動裝置畫面即時「看見」理賠人員位置、得知預計等待時間，降低客戶的等待焦慮。