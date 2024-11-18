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專家教你保／美元利變險 具三大優勢

經濟日報／ 林立曄
新光人壽副總經理林立曄。新光人壽／提供
新光人壽副總經理林立曄。新光人壽／提供

美國聯準會（Fed）今年9月宣布利率調降2碼，美國進入降息循環，建議民眾選擇較為穩健的保障型商品「增強保障」及「轉嫁風險」；近年各家保險公司推出利變型壽險，透過宣告利率機制可適度參與市場，每年又有機會用增值回饋金購買繳清增額保險以提高保障倍數，讓自己與家人在未來生活中擁有堅實依靠。

美元為國際主流貨幣，是民眾多元資產配置的主要選擇之一，故美元利變型壽險近年來已成壽險主流商品。分析其受青睞的原因，主要為其具有三大優勢。

美元利變型壽險vs.台幣利變型壽險 圖／經濟日報提供
美元利變型壽險vs.台幣利變型壽險 圖／經濟日報提供

一、強勢穩定：美元為強勢貨幣，較其他貨幣投資穩定、風險較低，且許多台灣民眾資產配置為僅持有台股、房地產，若購買美元利變型壽險，反而有避險功能。

二、易於流通：美元流動性佳，是買進及持有的最佳選擇，而且因為保單繳費及給付保險金的幣別皆為美元，若是未來有美元資金需求，如：預計前往美國就學的民眾，可將美元利變型壽險視為資產配置的一環。

三、保障較高：目前美元利變型壽險的預定利率較台幣利變型壽險的預定利率高，同樣的保費，投保美元利變型壽險能買到比台幣利變型壽險更高的保額。

針對三明治族群來說，時值保障責任重大期，身為家庭經濟支柱，建議選擇「美鑽傳家」或「美鑽傳富」，建構足額壽險保障。身故與完全失能保險金可依不同受益人彈性規劃給付比例及年期，若不幸遭遇意外發生，可選擇採分期給付持續照顧子女長大成人，藉此減輕家庭經濟負擔。

對於資金充足、著重資產傳承者，建議選擇高槓桿保障的「美傳家」強化身故保障。若不幸遭遇意外發生，身故與完全失能保險金可透過指定受益人、分配比例的方式達到資產傳承的功能，不但可以完整反映保戶的意志，也可減少家族因資產分配造成的紛爭。

至於資金充足且資產傳承非首要考量的族群，建議選擇短年期繳費的「美創富」隨著時間以複利方式讓保障金額依約定穩定遞增。

今年前八月壽險業美元保單新契約保費收入為49.9億美元，而新光人壽近年美元保單新契約保費更是占整體70%以上，顯示美元保單對於想購買較高保障、資產傳承或有多元資產配置需求的民眾都深具吸引力。

（本文由新光人壽副總經理林立曄提供，記者戴玉翔採訪整理）

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