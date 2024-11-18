網路投保回饋點數 可折抵保費

根據產險公會統計數據，今年上半年產險業網路投保簽單保費達22.9億元，年增27%，旅遊相關險種占比逾半數，其次是車險，如今投保產險除了可以刷卡，國泰產險為提升民眾網路投保體驗，試辦推出「點數或電子票券抵換保險費」服務，讓客戶有新選擇。

國泰產險表示，民眾投保車險或旅遊險的時候，即可用「小樹點」或「PayEasy保險票券」抵換保費且無上限，多一個繳費選擇，國泰產險透過拓展多元的支付管道與跨業點數生態圈，期能促進民眾自主保險意識，提高網路

投保互動黏著度。

國泰產險數位生態發展部協理蔡靜宜表示，國泰產險網投保費收入穩定成長，同時國泰產也觀察到，雖然點數經濟盛行於各行各業，使用點數支付與票券兌換的場景也相當多元，但在保險業較少運用，因此推出業界首創的點數與電子票券抵換保費服務，期望為客戶打造更便利的數位保險體驗，同時也做為集團整合生活場景與金融服務的第一步，期待未來能建構更完善的金融生活點數生態圈。

國泰金控（2882）旗下國泰產險攜手神坊資訊（小樹生活）、康迅數位（PayEasy），推出業界首創「點數或電子票券抵換保費」新型態服務模式，國泰產險首度跨業結合金融生活服務與點數生態圈應用場景，客戶於國泰產險官網投保車險或旅遊險時，可透過「小樹點」或「PayEasy保險票券」抵換保費且無上限。