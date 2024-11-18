保險小百科／保單管理費 分二種類型

「保單管理費」是一筆為維持保單管理和運作所產生的費用。保單管理費又稱行政管理費，是投資型保單的收費之一，保險公司會扣除相關費用，剩餘的才是投資金額。

保單管理費主要是用來支付保險公司的行政相關支出以及保單管理所需的成本，不論是哪一種類型的投資型保單，保單管理費通常分為「變動費用」與「固定費用」，是從保單帳戶價值中扣款，此外，有些保單也會根據保

單帳戶價值達一定的額度，而減免保單管理費。

保單管理費是按月從保單帳戶價值中扣除，基本上大多以每月新台幣100元為收費標準。民眾購買投資型保單，首年每個月通常需要扣除保單維護費、帳戶管理費以及保險成本，剩下的錢才會開始投資。保單管理費每個月

是固定的，但是帳戶管理費用每個月都不一定。

另外，要特別注意的是，民眾購買投資型保單前，請務必評估自身的風險承受能力，選擇符合自身風險屬性的商品。購買後也請保戶務必定期檢視投資型保單的投資績效，並適時進行標的轉換。