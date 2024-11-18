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前進2024 COP29／碳權若通過 李長庚：企業財報將完全不一樣

聯合報／ 特派記者王惠英陳熙文／巴庫報導
國泰金控總經理李長庚在親赴亞塞拜然的COP29，擔任「世界氣候峰會」的開場講者。圖／國泰金控提供
國泰金控總經理李長庚在親赴亞塞拜然的COP29，擔任「世界氣候峰會」的開場講者。圖／國泰金控提供

在英國格拉斯哥COP26氣候峰會上，全球金融業承諾將碳排放納入最根本性的決策過程中，宣告了將氣候融資帶入主流的新里程碑。同年，國泰金控第一次參加氣候峰會，至今連續四年不輟，就是希望持續接軌國際趨勢，擴大運用及分享好的想法、作法與案例。

長庚表示，從COP26到COP29，看到氣候金融從初期的概念逐漸累積落實的案例，但目前多半仍處在實驗創新階段。他印象較深刻的是一個「非洲電力」（Power Africa）案例，藉由美國政府主導的合作夥伴關係，利用公共和私營部門的集體資源，促使撒哈拉以南非洲地區的電力供應增加一倍，到二○三○年增加至少三萬兆瓦（MW）更清潔且可靠的發電能力。

李長庚提到，「非洲電力」計畫成本很高，很難執行下去，政府政策能否支持是成功關鍵。他以台灣有機農業發展為例，初期推動時困難重重，但因為有一群願意投入的先行者，努力撐過一段時間後，就可能帶來改變的契機。

「巴黎協定」第六條是今年COP29的討論焦點，李長庚樂見其成，他認為只要各國協商訂定明確的遊戲規則，藉由碳信用額度（或稱碳權）交易，可以思考如何透過金融力量讓減碳做得更好，有助於打破已開發及開發中國家之間氣候資金僵局。

「金融業要打破思維，與時俱進。」李長庚說，如果碳信用額度真的通過了，企業所有營運活動的財報，也會跟著變得完全不一樣。

長庚 非洲 額度

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