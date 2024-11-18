前進2024 COP29／助企業減碳 黃男州：金融業要扮溫柔施壓者

玉山金控今年第三度前進COP氣候盛會，再次由董事長黃男州領軍。黃男州的個頭不高，講話輕聲細語，但談到金融業對當前氣候變遷危機的責任，語氣中便立刻充滿義不容辭的使命感。

黃男州這次受邀於COP重要周邊會議世界氣候峰會（WCS）發表演說。他在演說前接受本報專訪，暢談金融業在氣候議題上的任務，也向政府提出建言。

黃男州指出，金融業針對企業減碳，現階段可以扮演溫柔施壓的角色，在企業不願減碳的時候，逐步減少授信。但他認為也不能一味施壓，並以玉山金控的經驗為例，已和約四百家企業一對一對談，試圖釐清他們在淨零減排中遇到什麼樣的困難。

「問題真的是五花八門。有人說，我們不會做碳盤查、有人說，不會編ESG報告書、有人說，要協助找ESG報告書認證的機構。」

黃男州說，為了解決企業的疑難雜症，玉山金控去年邀請廿一家顧問公司，各有各的淨零專業，成立淨零轉型平台，讓所有企業遇到問題能夠在一個窗口全部解決；玉山金頓時從家庭醫師升級為淨零轉型醫院。

黃男州直言說，「台灣的淨零碳排路徑圖還有進步的空間。」他指出，台灣現行利用碳費做引導，若企業不減碳就要付出很多的碳費，但他認為應該更細緻化、參考歐洲等地，開始建立永續分類的規範，讓每一個產業都有它的引導路徑圖。

「鋼鐵的路徑圖，跟半導體的路徑圖，可能會不一樣啊。」他也呼籲，政府必須思考如何好好輔導國內中小企業達成減碳的目標。