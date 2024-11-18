蔡明忠 獲頒臺大名譽博士

富邦集團董事長蔡明忠15日獲臺灣大學頒發名譽法學博士學位。臺灣大學以「蔡明忠董事長長期深耕金融產業，跨領域的整合經營，建立全球品牌，引領台灣產業創新及永續發展，回饋社會不遺餘力，投身公益慈善及教育文化，積極培育人才，為企業家典範，貢獻卓越，實為楷模」而授予名譽法學博士學位。

臺灣大學15日舉行96周年校慶，於校慶典禮中由臺灣大學校長陳文章頒授蔡明忠名譽博士學位，台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里等眾多貴賓到場祝賀，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦金控（2881）董事長蔡明興等家族成員齊聚出席觀禮，諸多好友及富邦集團高階主管也到場觀禮。

陳文章表示，富邦集團版圖橫跨金融、電信、電商。在金融產業方面，蔡明忠帶領富邦從小型產險公司發展成為台灣資產規模第二大、市值第一大的金融控股公司，並成功寫下台灣金融史上首宗「金金併」里程碑；在電信領域持續創新，領導台灣大哥大成為台灣第一家新世代科技電信公司；在電商領域則帶領momo高速成長，打造台灣電商數位生活圈，為台灣在地2,000萬人的生活提供美好消費體驗。同時，蔡明忠亦曾發起台灣高鐵建設，富邦集團為高鐵五大原始股東之一，對台灣交通建設發展貢獻卓著。

蔡明忠表示，能獲母校名譽博士學位是至高無上的榮耀，感謝母校的厚愛。父親-富邦集團總裁蔡萬才及弟弟都有幸曾獲母校傑出校友的肯定。 如果父親還沒有辭世，法律系畢業的他，更有資格獲頒名譽法學博士學位，所以將這份殊榮獻給他。接受這份榮耀與肯定，亦代表須承擔更大的責任，將持續為社會共好及永續而努力。

蔡明忠也從三個面向鼓勵年輕世代，第一是如何誠實面對自己，常常跟自己對話，會更知道在複雜的世界裡如何自處；第二是如何面對他人，不外乎要做到包容及愛心；最後擴散到人群，想想對社會和地球能做些什麼，如何從自己的一小步出發，貫徹永續思維。期勉大家成為一位地球人，更能成就自己的精彩人生。