前進2024 COP29／南山擔綱永續健康領航者

氣候變遷不僅對地球環境造成破壞，更直接威脅人類的健康。南山人壽今年再度前進聯合國氣候變化大會（COP），是唯一連續二年參與世界氣候峰會的台灣保險公司，昨（17）日南山人壽董事長尹崇堯在大會發表專題演說，強調保險業與健康及環境息息相關，加上對於風險有深刻理解與掌握，將持續發揮影響力，協助台灣民眾減緩氣候變遷帶來的相關影響，扮演「永續健康的領航者」。

南山人壽以台灣最大獨立保險公司的角色參與國際永續事務，董事長尹崇堯受邀在今年的世界氣候峰會上，以「氣候韌性與健康--以金融策略締造更健康的未來（Climate Resilience and Health–Financing Strategies for a Healthier Future）」為題發表演說。

尹崇堯說，保險業對風險有深刻了解，除了透過資金投、融資，倡議因應氣候變遷，更重要的是如何利用金融商品及服務，提供解決方案，協助客戶提早認知風險、緩阻及移轉風險。

南山人壽具體作為包括：

一、透過保險商品及服務，守護民眾健康風險：南山人壽鼓勵保戶關注自身健康預防疾病萌生，從而提升社會面對氣候變遷的韌性，成為保戶的「健康補充包」；2020年攜手大健康產業夥伴成立「健康守護圈」、2023年健康守護圈平台瀏覽人次即超過117萬。

二、發揮保險影響力，協助弱勢抵禦氣候風險：南山人壽慈善基金會透過捐贈「微型保單」，提供弱勢民眾遭逢意外時的保障傘，至今已累計承保73萬人次。

三、啟動弱勢及原鄉關懷，弭平健康不平等：南山人壽自2013年啟動醫療關懷計畫迄今，提供逾新台幣5.3億元醫療補助基金，協助4.5萬個遭逢急難的經濟弱勢病患家庭度過無力就醫的困境，2023年開始推動「原鄉關懷列車」計畫，結合醫院與NGO資源，協助解決偏鄉部落民眾就醫不便及醫療資源缺乏等問題。