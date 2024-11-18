前進2024 COP29／國泰金總座：系統性改變迫在眉睫

COP29正於亞塞拜然召開，國泰金控總經理李長庚親赴亞塞拜然，擔任COP重要周邊會議「世界氣候峰會」的開場講者，以「促進系統性改變擴大氣候金融與自然解方」為題發表開場演講，具前瞻性與全方位洞見發表獲現場來自各國來賓的熱烈迴響。

李長庚表示，面對氣候變遷與生物多樣性喪失的危機，全球正面臨前所未有的挑戰，系統性改變迫在眉睫，如今在邁向淨零轉型發展上，也需要來一場「氣候工業革命」、「自然工業革命」，才能促成能源、循環經濟、自然解方、科技應用等領域結構性與系統性轉型，另一方面此改變勢必對既有經濟結構與社會分配帶來衝擊，如何打造公正轉型機制亦是課題之一，期盼透過與各組織領袖相互交流、學習，促成台灣、亞洲乃至全球的氣候金融解方發展。

李長庚觀察到，目前已有「混合金融、轉型金融、影響力投資、績效給付（pay for success）債券」等多元創新金融模式，金融機構可善用創新金融模式與工具加速學習，更能了解風險，才有機會為永續轉型投入更多的資金。截至二○二三年，國泰金控已投入永續相關投融資金額總計超過五百億美元，低碳投融資金額超過一○三億美元，展現帶領跨產業推動能源轉型與具體成果。

李長庚在演講尾聲以台灣網路流行語「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」幽默表達，「投入氣候解方的每一分錢並沒有不見，而是變成我們更美好的永續未來」，呼籲更多企業與金融機構積極參與及加速行動。