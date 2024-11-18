聽新聞
0:00 / 0:00

前進2024 COP29／國泰金總座：系統性改變迫在眉睫

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
國泰金控總經理李長庚在親赴亞塞拜然的COP29，擔任「世界氣候峰會」的開場講者。圖／國泰金控提供
國泰金控總經理李長庚在親赴亞塞拜然的COP29，擔任「世界氣候峰會」的開場講者。圖／國泰金控提供

COP29正於亞塞拜然召開，國泰金控總經理李長庚親赴亞塞拜然，擔任COP重要周邊會議「世界氣候峰會」的開場講者，以「促進系統性改變擴大氣候金融與自然解方」為題發表開場演講，具前瞻性與全方位洞見發表獲現場來自各國來賓的熱烈迴響。

李長庚表示，面對氣候變遷與生物多樣性喪失的危機，全球正面臨前所未有的挑戰，系統性改變迫在眉睫，如今在邁向淨零轉型發展上，也需要來一場「氣候工業革命」、「自然工業革命」，才能促成能源、循環經濟、自然解方、科技應用等領域結構性與系統性轉型，另一方面此改變勢必對既有經濟結構與社會分配帶來衝擊，如何打造公正轉型機制亦是課題之一，期盼透過與各組織領袖相互交流、學習，促成台灣、亞洲乃至全球的氣候金融解方發展。

李長庚觀察到，目前已有「混合金融、轉型金融、影響力投資、績效給付（pay for success）債券」等多元創新金融模式，金融機構可善用創新金融模式與工具加速學習，更能了解風險，才有機會為永續轉型投入更多的資金。截至二○二三年，國泰金控已投入永續相關投融資金額總計超過五百億美元，低碳投融資金額超過一○三億美元，展現帶領跨產業推動能源轉型與具體成果。

李長庚在演講尾聲以台灣網路流行語「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」幽默表達，「投入氣候解方的每一分錢並沒有不見，而是變成我們更美好的永續未來」，呼籲更多企業與金融機構積極參與及加速行動。

亞塞拜然 永續 長庚

延伸閱讀

國泰金總座李長庚赴COP29世界氣候峰會 分享系統性轉型前瞻趨勢

國泰金總座李長庚親赴COP29 籲打造氣候金融競爭力

讓世界看見台灣 玉山前進COP呼籲跨域合作推動氣候金融

法人升評股扛多頭大旗 長榮、貿聯等有望延續漲勢

相關新聞

前進2024 COP29／碳權若通過 李長庚：企業財報將完全不一樣

在英國格拉斯哥COP26氣候峰會上，全球金融業承諾將碳排放納入最根本性的決策過程中，宣告了將氣候融資帶入主流的新里程碑。...

前進2024 COP29／國泰金總座：系統性改變迫在眉睫

COP29正於亞塞拜然召開，國泰金控總經理李長庚親赴亞塞拜然，擔任COP重要周邊會議「世界氣候峰會」的開場講者，以「促進系統...

前進2024 COP29／助企業減碳 黃男州：金融業要扮溫柔施壓者

玉山金控今年第三度前進ＣＯＰ氣候盛會，再次由董事長黃男州領軍。黃男州的個頭不高，講話輕聲細語，但談到金融業對當前氣候變遷...

前進COP29世界氣候峰會年度盛會 南山人壽發揮保險業影響力

氣候變遷，不僅對地球環境造成破壞，更直接威脅人類的健康。作為保險業領導品牌及推動健康永續議題的先驅，南山人壽今年再度前進...

兆豐投信強化反詐騙 暫停非實名制社群平台廣告

兆豐投信響應兆豐金控強化反詐騙措施，宣布兆豐投信暫停投放非實名制社群平台廣告，自即日起不在非實名制登錄之社群網站平台或帳...

事前預防勝於事後理賠 外溢保單結合健康促進成趨勢

國民平均壽命逐年增長，為了確保高齡生活更有品質，台灣民眾格外重視健康促進與身體保養，加上保險觀念越見普遍，對於健康保險的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。