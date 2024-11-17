國泰金總座李長庚赴COP29世界氣候峰會 分享系統性轉型前瞻趨勢

COP29正於亞塞拜然召開，國泰金控總經理李長庚親赴亞塞拜然，擔任COP重要周邊會議「世界氣候峰會」的開場講者，以「促進系統性改變擴大氣候金融與自然解方」為題發表開場演講，具前瞻性與全方位洞見發表獲現場來自各國來賓的熱烈迴響。

李長庚表示，面對氣候變遷與生物多樣性喪失的危機，全球正面臨前所未有的挑戰，系統性改變迫在眉睫，如同第一次工業革命的蒸汽技術，到數位化、智慧化引領的第四次工業革命，徹底改變人類的生活方式、社會結構，如今在邁向淨零轉型發展上，也需來一場「氣候工業革命」、「自然工業革命」，才能促成能源、循環經濟、自然解方、科技應用等領域結構性與系統性轉型，另一方面此改變勢必對既有經濟結構與社會分配帶來衝擊，如何打造公正轉型機制亦是課題之一，期盼透過與各組織領袖相互交流、學習，促成台灣、亞洲乃至全球的氣候金融解方發展。

李長庚觀察到，目前已有「混合金融、轉型金融、影響力投資、績效給付（pay for success）債券」等多元創新金融模式，金融機構可善用創新金融模式與工具加速學習，更能了解風險，才有機會為永續轉型投入更多的資金。

李長庚也分享國泰金控在氣候金融上的努力與成果，國泰金控管理資產超過4000億美元（約台幣12兆元），客戶人數更達台灣人口的63%，迄今投入氣候行動逾十年，從國際倡議、自身營運、低碳投融資、商品服務到商品碳足跡等，從上到下積極推動。截至2023年，國泰金控已投入永續相關投融資金額總計超過500億美元（約台幣1.6兆元），低碳投融資金額超過103億美元（約台幣3305億元），展現帶領跨產業推動能源轉型與具體成果。

李長庚在演講尾聲以台灣網路流行語「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」幽默表達，「投入氣候解方的每一分錢並沒有不見，而是變成我們更美好的永續未來」，呼籲更多企業與金融機構積極參與及加速行動。