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中型100期 下月上市

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

臺灣期貨交易所將於12月9日推出臺灣中型100指數期貨，進一步豐富國內股價指型100指數期貨，補足中型股相關期貨商品線，提供不同交易與避險選擇，是更全面的交易、避險與資產管理工具，使交易人可因應市場變動靈活掌握市值類股輪動機會。

期交表示，臺灣中型100指數期貨標的指數成分股涵蓋市值排名第51至150名的上市股票，可表彰中型股績效表現，依2024年10月底資料，各成分股市值介於約500億元至2,000億元之間，合計市值僅占加權指數約15%，不同於大型股權重較高的加權指數，其前50名股票占加權指數市值約70%。

臺灣中型100指數前三大產業類別為電子零組件占13%，半導體、占13%及電腦周邊占10%，不同於加權指數之半導體占46%，金融業占11%，電腦周邊占7%。

臺灣中型100指數期貨的契約乘數為每點10元，最小升降單位為指數1點。以11月1日指數收盤19,292.24點計算，契約規模約20萬元，便於交易人靈活交易。交易時間涵蓋日盤與夜盤，可即時因應市場行情變化操作，掌握市場波動。

原始保證金約為契約規模的7%，並適用不同商品價差部位組合保證金，進一步提升資金運用效率；到期交割月份涵蓋當月起連續三個月份及三個接續季月，其他契約規格如最後交易日、每日結算價及最後結算價計算方式等，同其他國內股價指數期貨。

隨臺灣中型100指數期貨上市，國內指數期貨產品線更加完整，除大型權值股為主的指數期貨外，亦提供中型股期貨的選擇，交易人得依市況彈性運用全市場、產業類股或中型股指數期貨，滿足交易、風險管理及投資組合多元化需求。

半導體 臺灣期貨交易所

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