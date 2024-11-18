櫃買赴港引資 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
凱基證券總經理方維昌（前排右三）、櫃買中心總經理陳麗卿（前排左四）與參加法說會的九家上櫃公司代表合影。櫃買中心／提供
凱基證券總經理方維昌（前排右三）、櫃買中心總經理陳麗卿（前排左四）與參加法說會的九家上櫃公司代表合影。櫃買中心／提供

櫃買中心上周五（15日）與凱基證券合作於香港舉辦海外法人說明會，由櫃買中心總經理陳麗卿率團，計有穩懋（3105）、弘塑、雙鴻、譜瑞-KY、聖暉*、萬潤、旺矽、M31，及群聯等九家上櫃公司參與，吸引近145人次的外資機構投資人參加，進行62場次會議，顯示優質上櫃公司對外資機構展現高度吸引力。

櫃買中心表示，本次海外法人說明會所邀請的九家上櫃公司都是目前市場關注的人工智慧（AI）、IC設計及半導體製程等產業領域中的優質公司，因此除吸引當地眾多大型資產管理公司與保險公司外，本次也有從新加坡及韓國等地遠道而來的專業投資機構積極參與。法說會當天，櫃買中心也特別向外資機構介紹櫃買市場（Taipei Exchange）的優勢與特色，包括建構多層次股票市場以扶植企業發展，及股票及債券兩大核心業務的亮眼表現，並向與會機構介紹櫃買市場擁有相對高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等，以展現上櫃公司的投資價值，同時也分享櫃買中心近年來推廣ESG及相關金融商品的具體成果。

櫃買中心近年來除積極協助上櫃公司實踐永續發展，提升企業價值外，更透過歷次海外法說會之舉辦，安排優質上櫃公司與外資機構法人直接面對面會談，提升上櫃公司的國際知名度，帶動更多國際資金進入櫃買市場，持續增進我國證券市場交易動能。

外資 櫃買中心

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