加購手機保險 需求火熱

蘋果iPhone 16系列不僅售價高昂，維修也很傷荷包，一旦手一滑摔傷螢幕，1萬元維修費就飛了，這也讓果粉購機時普遍會加購手機保險，推升電信業者今年手機保險賣到嘎嘎叫。

根據金管會保險局統計，2018年行動裝置保單（以手機為主）剛推出，當年保費市場規模約6.26億元，2020年提升到36.39億元，去年市場規模達48.7億元，逐年攀升。

一支iPhone 16入門款要價近3萬元，最高階更逼近6萬元，一旦有損壞，維修價也相當驚人。

蘋果官網資料顯示，iPhone 16正面螢幕破裂維修費用從8,990元至12,290元不等，若正反兩面都破損，維修費最高上看15,790元。

愈來愈多果粉購買新機之餘，除了買螢幕保護貼、手機殼，還加碼申辦手機保險。

中華電信（2412）表示，iPhone 16上市後帶動手機保險申辦，今年前十月行動裝置保險營收年成長率11%，預期隨手機換機周期拉長，用戶對於手機保險的需求也將持續成長。

遠傳指出，超過一半以上iPhone 16申辦用戶同時會搭購手機保險服務，帶動手機保險營收持續成長，而透過遠傳投保行動裝置險的投保金額，長期維持電信業第一。