國泰金總座李長庚親赴COP29 籲打造氣候金融競爭力

聯合國第29屆氣候峰會（COP29）正於亞塞拜然（Azerbaijan‎）召開，國泰金控總經理李長庚率隊親赴亞塞拜然，再度擔任COP重要周邊會議「世界氣候峰會（World Climate Summit，WCS）」的開場講者，17日以「促進系統性改變擴大氣候金融與自然解方（Driving Systemic Change for Climate and Nature Solutions）」為題發表開場演講，具前瞻性與全方位洞見發表獲現場來自各國來賓的熱烈迴響。

李長庚在開場演講時表示，面對氣候變遷與生物多樣性喪失的危機，全球正面臨前所未有的挑戰，系統性改變迫在眉睫，如同第一次工業革命的蒸汽技術，到數位化、智慧化引領的第四次工業革命，徹底改變人類的生活方式、社會結構，如今在邁向淨零轉型發展上，也需來一場「氣候工業革命」、「自然工業革命」，才能促成能源、循環經濟、自然解方、科技應用等領域結構性與系統性轉型，另一方面此改變勢必對既有經濟結構與社會分配帶來衝擊，如何打造公正轉型機制亦是課題之一，期盼透過與各組織領袖相互交流、學習，促成台灣、亞洲乃至全球的氣候金融解方發展。

李長庚指出，近年來在COP議題探討上，均可見「金融（Finance）」的蹤影，今年COP29最受矚目的議題便是氣候金融，也被稱為「金融COP」，顯見金融機制在落實氣候目標的關鍵作用，如今全球越發重視金融業如何有效地支持氣候韌性相關專案，關鍵是跨領域整合及多元融資途徑，將每一份資源放到正確的位置，針對不同專案對應不同風險偏好、規模的資金，也就是媒合資金的供需者，亦需找到了解問題、商業模式與技術的人，才有機會讓氣候金融解決方案落實，甚至往商業化的擴展模式邁進。

除將資源放在正確的位置外，亦可透過創新金融模式與工具找到合適的資金。李長庚觀察到，目前已有「混合金融、轉型金融、影響力投資、績效給付（pay for success）債券」等多元創新金融模式，皆有不錯的進展，有助於建立市場信心，金融機構可善用創新金融模式與工具加速學習，更能了解風險，才有機會為永續轉型投入更多的資金。

李長庚也分享國泰金控在氣候金融上的努力與成果，國泰金控管理資產超過4,000億美元（約新台幣12兆元），客戶人數更達台灣人口的63%，迄今投入氣候行動逾十年，從國際倡議、自身營運、低碳投融資、商品服務到商品碳足跡等，從上到下積極推動，包括2011、2016年分別承作台灣首件太陽能與離岸風電融資，促進再生能源發展，且進一步從放款拓展到投資，設立全台首檔以永續為主題的私募基金，並承諾2050年全球營運據點100%再生能源使用，落實「淨零碳排」目標。截至2023年，國泰根據國際標準如全球氣候變遷投資聯盟（Global Investor Coalition on Climate Change， GIC）低碳投資登入平台（Low Carbon Registry，LCI）等經驗，定義低碳產業等永續主題的投資與貸款，國泰金控已投入永續相關投融資金額總計超過500億美元（約新台幣1.6兆元），低碳投融資金額超過103億美元（約新台幣3,305億元），展現帶領跨產業推動能源轉型與具體成果。

李長庚在演講尾聲以台灣網路流行語「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」幽默表達，「投入氣候解方的每一分錢並沒有不見，而是變成我們更美好的永續未來」，呼籲更多企業與金融機構積極參與及加速行動，唯有世界團結，才能為永續創造更具深遠的影響力。國泰相信，藉由國內外產官學界共同努力，透過公私協力模式，就能匯聚成一股改變環境、促進淨零轉型的正向力量，攜手邁向2050淨零的美好願景。

國泰金控自2021年開始與世界氣候基金會（World Climate Foundation，WCF）合作，首度參與格拉斯哥COP26後，2022年獨家直播埃及COP27周邊關鍵會議「世界氣候峰會」，國泰金控董事長蔡宏圖獲邀擔任峰會講者，成為13年來首位來自台灣的開講者，2023年雙方更締結為全球首家策略夥伴，李長庚代表台灣金融業受邀出席杜拜COP28的周邊論壇「世界氣候峰會」，將台灣經驗帶上世界舞台。

國泰金控作為永續金融先行者，歷年來積極參與亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC）、氣候行動100+（Climate Action 100+）、RE100、Nature Action 100等國際倡議廣受肯定，議合成果豐碩；今年國泰金控與台灣證券交易所再度攜手主辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，參與上市企業佔台股市值約82%，上市櫃公司碳排放量超過全台總排碳量54%，顯見國泰在氣候金融扮演關鍵角色，與金融價值鏈中的利害關係人溝通及合作，持續帶動產業及社會朝永續發展的目標邁進，成為台灣氣候先鋒。