讓世界看見台灣 玉山前進COP呼籲跨域合作推動氣候金融

第29屆聯合國氣候峰會(COP 29)此刻正在亞塞拜然首都巴庫(Baku)進行,玉山金控黃男州董事長連續三年率領團隊以台灣金融業身分參與這全球最重要的氣候盛會,並受邀於COP重要週邊會議-世界氣候峰會(WCS)發表演說。今年玉山以「超越界限-團結成就氣候金融」為主題,與各國分享玉山攜手跨域跨界合作,共同推動台灣氣候金融的成功經驗。演說尾聲伴隨與現場嘉賓一同高呼布農族語「Malavi」,意指「大家一起來」,大力號召跨政府、跨產業、跨領域的團結合作,獲得現場熱烈迴響,也讓國際聽到台灣原住民族的聲音。

除了對外演說,玉山也積極與國際組織交流學習,與世界自然基金會(WWF)自然金融負責人Aaron Vermeulen、三菱日聯銀行(MUFG)亞太區永續金融主管Amanpreet Singh,並參與多場聯合國氣候峰會的周邊會議,包括UNFCCC、英國館、丹麥館、雨林聯盟(Coalition for Rainforests Nations)舉辦的研討會,積極接軌世界氣候及自然的永續發展趨勢。

如同本屆聯合國氣候峰會主席的公開信主題「In Solidarity for a Green World (共建綠色世界)」,本次氣候峰會強調合作應對氣候危機,雖然各國過去在排碳情形與減碳進程有很大的差異,但在面對嚴峻的氣候變化,各國仍要找到合作的共識。會議中將針對各國如何提出更有野心的目標、如何藉由氣候金融減緩升溫,例如增加對發展中國家的氣候融資、強化公私部門資金投入轉型、確保資金公平分配進行討論,以共同為氣候變遷做出更顯著貢獻。

為了有效解決氣候問題並擴大正向影響力,玉山與不同價值鏈夥伴們展開合作。在公私部門的合作上,玉山攜手金管會、各產業公會、周邊單位以及5家金控公司,組成「永續金融先行者聯盟」並擔任第二屆聯盟主席,並在「金融業淨零推動平台」擔任政策與指引組召集人,為台灣金融業減碳轉型重要政策奠定基礎;在協助企業顧客轉型上,玉山連續4年舉辦ESG永續倡議行動,累計邀集近400家國內外企業參與,並與21家永續顧問共同建置永續轉型平台,協助顧客實踐轉型行動;在社區共融上,與NGO團隊自2014年起於花蓮南安部落推動瓦拉米計畫(Malavi Project),在十年的不斷努力下,已協助原住民農友打造18公頃有機田,帶動當地生態恢復與生物多樣性,例如該區域已成為台灣特有種保育類「菊池氏細鯽」最大野生棲地。

「Malavi!Together we can do great things!」。面對加劇的氣候變遷,展開氣候行動已刻不容緩,玉山以超越傳統金融的思維,突破界限,攜手政府、產業領袖、非營利組織展開行動,創造系統性的改變。身為永續金融的先行者,玉山金控及玉山銀行持續接軌國際,與志同道合的夥伴一起,共同邁向更具氣候韌性、自然和諧、淨正效益的美好未來。