事前預防勝於事後理賠 外溢保單結合健康促進成趨勢

國民平均壽命逐年增長，為了確保高齡生活更有品質，台灣民眾格外重視健康促進與身體保養，加上保險觀念越見普遍，對於健康保險的接受度較高。在「事前預防」勝於「事後理賠」的趨勢及市場需求下，健康醫療終身保險也增加了健康促進的因子，所謂的「外溢保單」即讓保戶在享有保險保障的同時，透過保單機制，鼓勵保戶以更為正面積極的態度，甚至更有動力去關注及維護己身的健康。

宏泰人壽表示，隨著社會演進及保戶需求的變化，健康險不再單一地作為保險事故發生後的補償，而是透過保單機制，鼓勵保戶以正面積極的態度及作為，處理、面對可能的健康風險，「外溢保單」即以這樣的精神出發，在保單中納入「健康獎勵」，鼓勵保戶自主健康管理，讓保戶自發性、主動地維持健康，不僅享有保險保障，也讓保戶對於切身相關的健康議題更為關注，對於個人、家庭皆有所助益。

一般而言，外溢保單通常透過保費折減、增加保額或加值給付等方式，鼓勵保戶維持健康狀態、降低罹病率。以宏泰人壽於11月份新推出的「宏泰人壽金滿溢健康醫療終身保險（WHC）」為例，保單中就包含了「未住院健康鼓勵保險金」給付，只要在契約有效期間內，亦即自第一保單年度起，於每一保單年度末，被保險人沒有因為當年度之保險事故住院申領理賠保險金，就有機會享有鼓勵性質的現金回饋，而體況達標者於第3保單年度起，亦可享有健康促進增額保障。

宏泰人壽進一步以案例說明試算金額：若40歲男性投保WHC日額5,000元，繳費10年期，表定年繳保險費為436,800元，假設未來10年均符合契約未變更及未因住院申請理賠的情況下，不僅享有終身保障，自第一保單年度末即可開始領取「未住院健康鼓勵保險金」7,850元，期間金額逐年增加，第十保單年度末開始至99歲每一保單年度末，每年可領78,500元。

宏泰人壽表示，以往常聽人說「預防勝於治療」，同樣的觀念也適用在保險規劃上，亦即現在大家琅琅上口的「事前預防」勝於「事後理賠」或是「事後補償」，外溢保單結合鼓勵機制及保險保障，守護保戶人生的同時，期望藉此有效提高保戶健康自主管理能力，鼓勵保戶積極擁有健康、享受美好未來。