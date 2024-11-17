期貨公會響應打詐 呼籲期貨業者自發性配合規範

期貨公會理事長陳佩君理事長、祕書長吳桂茂秘書長參加刑事警察局召開的「共同抵制不配合實名制之社群媒體」會議，關注詐騙集團利用非實名制社群平台投放廣告的情形。

陳佩君表示，公會響應政府打詐行動，呼籲期貨業者自發性參與暫停在非實名制社群平台投放廣告的行動，透過市場力量促使社群平台採取廣告實名制，同時也呼應金管會樂見金融業者採取自發性打詐的積極作為。

期貨公會持續投入反詐騙行動，除了持續深入校園推廣防詐觀念之外，亦製作宣導短片利用期貨從業人員在職教育訓練及媒體通路廣為宣導；陳佩君理表示，今年8月22日公會與刑事警察局簽訂公私協力防堵金融詐騙的合作備忘錄，希望能透過雙方訊息的交換，可以達到打擊詐騙保護民眾的效果，如同這次暫停在非實名制投放廣告，也是公私共同協力打擊詐騙的行動，公私聯手保護民眾財產安全。

據統計，詐騙集團透過網路進行投資詐騙的比率高達九成以上，金融詐騙集團利用非實名制漏洞，使得追查詐騙者真實身份變得非常困難。這些手法也讓受害者誤以為自己在與合法金融機構互動，導致金融詐騙的成功率上升。

期貨公會提醒民眾，從事期貨交易必須透過合法期貨商，才能維護自身權益及保障財產安全，對於網路上來路不明的期貨交易訊息，一定要提高警覺、小心查證。