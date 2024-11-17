快訊

對美軍購已讓兵力整建規畫缺前瞻性 怎交保護費給川普

高鐵持刀客下車後狂變裝 警鎖定年齡層通報友軍協查中

12強賽／酸民不見了！中華隊投手壓制日打線 鄉民狂讚：100分

玉山金永續長：目標2027年前全台自有大樓成綠建築

中央社／ 台北17日電

金融業拚淨零。玉山金永續長張綸宇表示，玉山內部直接間接碳排僅占整體2%，不過仍力行減碳，透過全行汰換LED燈具、裝設節能設備、太陽能屋頂及購買綠電等，金控也預計在2027年前，將全台自有大樓改建成綠建築

台灣訂定2050年淨零排放目標，而金融業在推動永續轉型的過程中扮演關鍵角色，除透過投融資與議合等影響力，帶動企業重視ESG（環境、社會與公司治理），也可透過自身減碳及對低碳產業的支持，加速永續行動。

玉山金位於敦化北路的第2總部大樓為綠建築，玉山金永續長張綸宇告訴中央社記者，玉山金2023年溫室氣體排放量共542.8萬噸，其中僅2萬多噸來自範疇一和範疇二，剩餘有98%是來自範疇三。

在碳排與碳盤查裡，會依碳排不同類別或來源，分成3個範疇。範疇一是直接排放，指企業或組織直接產生的碳排。範疇二是間接排放，指企業或組織從外部購買的能源所產生的排放。範疇三是其他間接排放，指企業或組織活動所帶來的其他間接排放。

張綸宇說，玉山金以2020年的範疇一和範疇二碳排放2萬4698噸為基期年，與2023年的2萬120噸相比，共減少4578公噸、減幅18.5%，減碳作為包含全行汰換LED燈具、裝設太陽能屋頂或是購買綠電，而玉山金也設定目標，2027年前將全台的自有大樓，改建成綠建築。

談及全球建築營建業，張綸宇表示，營建業的年碳排放量占全球38%，綠建築是邁向淨零路徑的關鍵產業，玉山銀和台灣建築中心合作，向外界推廣具「生態、節能、減廢、健康」建築物，只要房貸擔保品符合「綠建築標章」，在不同等級認證會有不同的貸款優惠。

張綸宇進一步說明，綠建築是趨勢，雖然房屋或裝潢價格可能較高，但期望以金融力量帶動營建業、裝潢建材供應商以及民眾對綠建築的重視，截至今年10月底，玉山銀的個人綠建築房貸件數為1380件、放款餘額為新台幣210億元。

張綸宇表示，玉山金董事長黃男州曾說過，「一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略」，訂定具體可行的永續發展藍圖，透過金融力量串聯政府、顧客及投融資對象等，共同邁向淨零。

太陽能 玉山金 綠建築

延伸閱讀

響應減碳淨零校園 小港高中校慶種下20棵台灣原生茄冬樹

竹北嘉豐國小落成 楊文科：竹縣首座鑽石級綠建築校舍

上海城市碳排冠絕全球…州省級行政區排名 前5都在中國

中華錢櫃員工墜樓身亡...前身「新聲戲院」曾三度祝融被封北市猛鬼大樓

相關新聞

業務員詐保2390萬 台壽發四大聲明

中信金控旗下台灣人壽傳出旗下業務員理賠詐保2300萬元，對此台灣人壽今天晚間發出聲明證實，旗下保戶和業務員的確有涉及理賠...

國人今年刷卡額 挑戰新高 前三季突破3.4兆

國人刷卡金額再寫新猷。金管會公布前八月信用卡簽帳金額3兆1,075億元，創歷年同期新高，年增11.7%，加計發卡行公布9...

匯市最前線／台幣32.2~32.8元整理

熱錢上周五（15日）反手匯入，促使新台幣匯率升值8分，收在32.466元。匯銀主管指出，川普勝選效應餘波盪漾，估計短期內...

新卡誘人 玉山蟬聯發卡王

國內信用卡爭霸戰白熱化，根據金管會統計，截至今年8月底止，32家信用卡發卡機構總流通卡數達5,869萬張，月增11萬張，...

金融論壇19日舉辦 談失智友善

台灣在2025年將邁入超高齡社會，高齡金融剝削問題，成為關注議題。經濟日報與華南銀行將於本周二（19日）共同舉行「金融守...

信用卡點數經濟成顯學 業者熱戰

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛跟進，建立生態圈。根據市場資訊推估，在台灣超過半數的人持有各種點數，每年點數發行金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。