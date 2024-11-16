快訊

12強賽／中華隊飛東京機票開票就在17日？郭俊麟扛對澳洲一戰

業務員詐保2390萬 台壽發四大聲明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

中信金控旗下台灣人壽傳出旗下業務員理賠詐保2300萬元，對此台灣人壽今天晚間發出聲明證實，旗下保戶和業務員的確有涉及理賠詐保2390萬元，並且提出了以下四大聲明：

一、 本公司今年十月進行內部例行查核時主動發現此案，立即展開全面調查，並於第一時間通報主管機關及司法警察機關。

二、 本案為不肖保戶多次利用小額理賠申請蒙混過關，初估總理賠金額約2390萬元，本公司第一時間已對涉案員工停職或調職，並積極向不肖保戶求償，對其財產進行保全及假扣押，後續究責絕不寬貸。

三、 本公司即刻全面提高理賠內控標準，強化員工教育訓練、定期檢視及控管審核覆核權限、提高抽查比例及頻率，健全高風險樣態預警機制，全面強化內控三道防線，杜絕一切不法。

四、 整體保戶權益未受影響，本公司將持續檢討改進，健全各項風險控管，竭盡全力維護保戶權益。

中信金控 台灣人壽 理賠

延伸閱讀

因應天兔颱風 中華郵政放寬並加速理賠受災戶

美國降息、台灣金融股遭殃？專家點名「看好中信金」：旗下台灣人壽滿手美債

12強賽／古巴隊熱身賽 1分險勝台壽霸龍隊

出國遇颱風！航班延誤怎證明？他3點總結「旅遊不便險」理賠申請關鍵

相關新聞

理賠遭詐2390萬 台壽：向不肖保戶求償絕不寬貸

媒體報導壽險業爆發近年罕見的理賠詐保案，台壽今天晚間發布聲明表示，公司第一時間已對涉案員工停職或調職，積極向不肖保戶求償...

合庫澳幣定存專案「113合優利6」 存1萬3個月年率3.66％

通膨疑慮緩解，經濟成長疲弱，自歐洲與加拿大央行率先於今年第二季開啟降息第一槍後，全球央行陸續進入降息循環，利率自高點回落...

美家MGTT入駐連鎖賣場Big King 推廣移工友善匯款

國內第四家獲得外籍移工國外小額匯兌資格的美家人力資源公司，今(16)日宣布與全台大型移工超市連鎖體系「Big King」...

業務員詐保2390萬 台壽發四大聲明

中信金控旗下台灣人壽傳出旗下業務員理賠詐保2300萬元，對此台灣人壽今天晚間發出聲明證實，旗下保戶和業務員的確有涉及理賠...

富邦產攜手東海大學產學合作備忘錄 培育金融保險人才

為培育更多優秀金融保險人才，富邦產險於與台中東海大學簽訂產學合作備忘錄，開啟富邦產險在產學界深耕布局的新篇章，未來富邦產...

台灣棒球世界排名躍升 棒協理事長辜仲諒請球員吃牛排

台灣三級棒球實力深厚，U15與U18中華隊今年國際賽事成績輝煌，於第六屆U15世界盃棒球賽、第13屆U18亞洲青棒錦標賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。