業務員詐保2390萬 台壽發四大聲明

中信金控旗下台灣人壽傳出旗下業務員理賠詐保2300萬元，對此台灣人壽今天晚間發出聲明證實，旗下保戶和業務員的確有涉及理賠詐保2390萬元，並且提出了以下四大聲明：

一、 本公司今年十月進行內部例行查核時主動發現此案，立即展開全面調查，並於第一時間通報主管機關及司法警察機關。

二、 本案為不肖保戶多次利用小額理賠申請蒙混過關，初估總理賠金額約2390萬元，本公司第一時間已對涉案員工停職或調職，並積極向不肖保戶求償，對其財產進行保全及假扣押，後續究責絕不寬貸。

三、 本公司即刻全面提高理賠內控標準，強化員工教育訓練、定期檢視及控管審核覆核權限、提高抽查比例及頻率，健全高風險樣態預警機制，全面強化內控三道防線，杜絕一切不法。

四、 整體保戶權益未受影響，本公司將持續檢討改進，健全各項風險控管，竭盡全力維護保戶權益。