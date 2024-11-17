金融論壇19日舉辦 談失智友善

台灣在2025年將邁入超高齡社會，高齡金融剝削問題，成為關注議題。經濟日報與華南銀行將於本周二（19日）共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，邀請產、官、研，共且討論失智者的金融扶持。

本論談將由金管會副主委邱淑貞、華南金控（2880）暨華南銀行董事長陳芬蘭致詞，並進行兩場專題演講，第一場由華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良，以「從失智友善談公平待客」為題，進行演講，第二場則由陽明交大教授林志潔進行專講，題目為「失智者的金融扶持—樂齡理財培力與安養信託」。

最後則進行主題座談，由華南銀行總經理黃俊智、台灣失智症協會理事長徐文俊、信託公會秘書長呂蕙容、北醫影像醫學部神經放射診斷科主任陳震宇，共同與談。

陽明交大教授林志潔表示，關於失智者金融權益保障，美、英、日都有類似政策，考量到未來失智人口可能繼續提升，金融業必須重視失智者金融扶持。其中，美國要求銀行於發現高齡金融剝削時有通報義務；英國要求年長者開戶時設立第二聯絡人，以保障「脆弱性客戶」；日本也提高契約彈性，讓其親人能在特定條件下解除保險契約。

台灣失智症協會則指出，失智症患者在金融機構辦理業務時，除在操作機台、記憶密碼、填寫資料等有時會產生困難外，也需要第一線人員更多說明、引導與支援，更可能會因失智者身分，被拒絕辦理金融業務。

此外，由於失智者判斷或認知能力降低，可能導致患者無法充分理解其行為的意義或後果，容易成為詐騙目標。政府、公會、企業均積極提出各種政策和服務，盡力預防可能的危害。