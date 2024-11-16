理賠遭詐2390萬 台壽：向不肖保戶求償絕不寬貸

媒體報導壽險業爆發近年罕見的理賠詐保案，台壽今天晚間發布聲明表示，公司第一時間已對涉案員工停職或調職，積極向不肖保戶求償，公司也即刻全面提高理賠內控標準。

媒體披露，一家大型金控旗下壽險子公司理賠人員利用人頭戶假造申請理賠案件，將理賠金額匯至人頭帳戶，前後詐領保險金逾新台幣2000萬元。

中信金子公司台灣人壽今天晚間主動發布聲明表示，公司今年10月進行內部例行查核時主動發現此案，立即展開全面調查，並於第一時間通報主管機關及司法警察機關。

台壽說明，此案為不肖保戶多次利用小額理賠申請蒙混過關，初估總理賠金額約2390萬元，公司第一時間已對涉案員工停職或調職，並積極向不肖保戶求償，對財產進行保全及假扣押，後續究責絕不寬貸。

台壽強調，公司即刻全面提高理賠內控標準，強化員工教育訓練、定期檢視及控管審核覆核權限、提高抽查比例及頻率，健全高風險樣態預警機制，全面強化內控三道防線，杜絕一切不法。

台壽表示，整體保戶權益未受影響，公司將持續檢討改進，健全各項風險控管，竭盡全力維護保戶權益。