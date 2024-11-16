合庫澳幣定存專案「113合優利6」 存1萬3個月年率3.66％

通膨疑慮緩解，經濟成長疲弱，自歐洲與加拿大央行率先於今年第二季開啟降息第一槍後，全球央行陸續進入降息循環，利率自高點回落。然而在世界主要經濟體相繼降息下，澳洲因通膨仍高且勞動市場穩健成長，利率維持相對高點。

合庫銀行11月18日推出「113合優利6」澳幣定存優惠專案，提供有澳幣需求的客戶低門檻、高利率的澳幣資金停泊選擇。

本檔專案期間自今年年11月18日至12月6日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達澳幣1萬元(含)後，即可享三個月年利率3.66%、六個月年利率3.66%。

此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。

使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼2分優惠。另外，透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。