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富邦產攜手東海大學產學合作備忘錄 培育金融保險人才

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
富邦產險與台中東海大學簽訂產學合作備忘錄，由富邦產險總經理賴榮崇（左）、東海大學校長張國恩博士（右）代表簽約。圖/富邦產險提供
富邦產險與台中東海大學簽訂產學合作備忘錄，由富邦產險總經理賴榮崇（左）、東海大學校長張國恩博士（右）代表簽約。圖/富邦產險提供

為培育更多優秀金融保險人才，富邦產險於與台中東海大學簽訂產學合作備忘錄，開啟富邦產險在產學界深耕布局的新篇章，未來富邦產險將提供更多業師資源，讓東海學子有機會直接與業界專家交流，深入了解保險產業最新發展趨勢。

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險成立60餘年，致力於金融保險創新發展，深知人才培育的重要性，也是成就企業不斷邁向高峰的決勝力。因此提供豐富的學習資源與機會，根據專業養成及管理階層的職涯發展，搭配多元混和學習方式，透過計畫性培育，讓員工能夠隨時因應市場環境，提升專業能力。

賴榮崇指出，東海大學擁有深厚的學術實力和優秀的師生，更開全國大學風氣之先實施通才教育，以豐富多樣的學習環境與跨領域學習機會，讓學生對各領域進行綜合性的了解。

此次與東海大學包括實習生計畫、實習培訓、業師授課、企業參訪等多項目合作，希望為東海學子們提供更多提前深入接觸產業的機會。

其中的實習生計畫，也運用通才理念，讓實習生先全面性的了解營業、核保、理賠等不同職能上的發展，通過實地學習，親身體驗企業運營模式，進一步提供實習生們對未來職場的規劃與掌握。

富邦 東海大學 產險

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