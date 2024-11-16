美家MGTT入駐連鎖賣場Big King 推廣移工友善匯款

國內第四家獲得外籍移工國外小額匯兌資格的美家人力資源公司，今(16)日宣布與全台大型移工超市連鎖體系「Big King」展開跨領域合作，以分租場地的模式，讓有匯款需求的移工可以就近到店，推廣移工友善匯款，同時搶攻每月上百億元移工匯款的服務商機。

隨著台灣移工人數持續攀升，移工匯款的需求越來越受到重視。台灣金管會也積極推動普惠金融，為移工提供合法安全的小額匯兌服務。在這個背景下，美家人力資源於今年獲得金管會批准，成為台灣第四家獲得外籍移工國外小額匯兌資格的公司。

美家人力資源董事長林淑如表示，作為唯一擁有外籍移工仲介背景的企業，美家深知移工在匯款過程中面臨的需求與挑戰。因此，美家推出全新的金融科技應用「美家MGTT APP」。移工僅需進行簡單的線上身份驗證，即可直接從銀行帳戶扣款，將薪水安全匯回家鄉。

這一創新措施，不僅大幅提升匯款的便捷性，更確保每一筆交易的安全性，有效避免了非法匯兌行為的風險。林淑如說，這項服務9月上線，光是10月單月就有逾1億元的金流服務。

在此同時，美家也在實體通路方面有所突破。美家與全台大型移工超市連鎖體系Big King展開跨領域合作，以分租場地的模式，讓有匯款需求的移工可以就近到店，並由精通東南亞語言的店員提供面對面的匯款協助；也可使用店內入金機將匯款款項存入。

林淑如強調，這樣的服務，不僅讓匯款過程變得更有溫度，也增強了移工的安全感。

目前，美家MGTT與Big King的聯名移工商店已在北中南展開200間店舖的合作，未來美家 MGTT將進一步把服務據點拓展至2,000家以上，為更多移工提供便利的匯款服務。

林淑如表示，目前國內約有80萬名移工，每月薪資的匯款金額初估超過100億元，美家透過與Big King的合作，希望在二至三年內搶占約三成市場。

她強調，美家MGTT與Big King都致力於為移工提供省時省力的匯款方案，也整合自身在仲介、匯款、零售的服務，為移工提供安全便捷有溫度的服務，努力為移工打造一個安全舒適的在台生活環境。

玉凰集團董事長柯玉倫表示，旗下Big King目前在台中、桃園、台南及高雄擁有6家直營旗艦店，和一般移工雜貨店只做一個國家生意不同的是，Big King同時販售越南、菲律賓、印尼及泰國等四個國家的日用百貨商品，品項超過2萬多種，堪稱「移工的全聯」。